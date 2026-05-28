Vallöfte från S: vill införa gratis fritidskort för 20 000 unga

Alla mellan 13-19 år ska kunna åka gratis med kollektivtrafiken på kvällar och helger. Det lovar Socialdemokraterna i länet. Satsningen bedöms kosta sju miljoner kronor.

Vallöftet är det första från S inför regionvalet. Hur många som väntar återstår att se.

– Vi har en planering, men den håller vi på, säger regionstyrelsens ordförande Angelica Katsanidou.

Socialdemokraterna har haft ett stadigt grepp om regionpolitiken i många år och samarbetar med V och C nuvarande mandatperiod. Det första vallöftet från partiet är inriktat mot unga och innebär att personer mellan 13-19 år ska kunna åka buss och tåg gratis på kvällar och helger.

Kostar 1 800 per år idag

Fritidskortet idag kostar 914 kronor per termin och då får man åka med KLT gratis mellan 14-04 skoldagar och hela dygnet övriga dagar. Kostnaden för satsningen bedöms ligga på sju miljoner.

– Vårt första vallöfte handlar frihet och framtidstro för unga i Kalmar län. Vi vill att fler unga ska ta sig till träning, kultur, föreningslivet, extrajobb utan att ekonomin sätter stopp. Vi vill stärka barnfamiljer och få fler att upptäcka föreningslivet, säger Katsanidou och tar upp att cirka 4 000 barn i länet växer upp med en förälder som antingen har skulder hos Kronofogden eller skuldsanering.

– Det visar hur pressad vardagen är för väldigt många. När familjens ekonomi är ansträngd är det barn och ungas fritid som får stå tillbaka. Därför är det här en viktig fråga. Unga ska känna framtidstro och ges möjlighet att delta i fritidsaktiviteter. Den här satsningen är bra för unga, familjerna och hela länet.

"Det får vi återkomma till"

Peter Wretlund är ansvarigt regionråd för kollektivtrafiken.

– Det är tio av tolv kommuner som köper sommarkort av oss och pusslar man ihop de här paketen får ungdomar gratis resor i stort sett åter om. Det handlar om cirka 20 000 ungdomar i länet som berörs. Jag var med och införde fritidsbiljetten en gång i tiden och tyckte då att det var ett jättebra koncept. Det här är inget tomtebloss till valet utan det här ska vara hållbart över tid.

Hur ska ni finansiera det ?

– Det handlar om prioriteringar, men vi vill stötta upp barnfamiljerna och öka ungas mobilitet. Exakt hur ramarna ska se ut får vi återkomma till, men på sikt innebär det också att man lär sig åka kollektivt. Det kommer öka våra intäkter på sikt, säger Katsanidou.