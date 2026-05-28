Uppgifterna bekräftas: ”Den här perioden är kämpig”

Cirka 20 fast anställda medarbetare på Fasadglas i Hultsfred sägs upp. Vårt avslöjande bekräftas nu av bolagets nye vd Johan Thiel. – Det är en otroligt tråkig position, säger han.

Tongångarna runt Fasadglas i Hultsfred, som producerar fasadmoduler till större fastighetsprojekt, har varit positiva under många år. Antalet tillsvidareanställda har legat runt 60 – men nu kapas en tredjedel bort.

Förhandlingarna är inte avslutade, men cirka 20 medarbetare kommer att varslas.

– Vi håller på att färdigställa förhandlingarna, men det är i de termerna, ja. Exakt var vi landar kommer att framgå tydligt de närmaste veckorna. Vi har investerat mycket de senaste fyra åren, men marknaden har inte levt med oss. Vi har inte en orderstock framåt som vi kan leva med, så ser det ut krasst, berättar Johan Thiel.

Räcker det med det här varslet?

– Ja det hoppas jag verkligen. Marknadsläget påverkar oss och vi måste anpassa oss. Vi har en plan att vi ska vända detta till en ökad produktion, men det tar tid att säkra de affärerna. Det handlar om projekt på 10-200 miljoner och får man in ett sådant projekt så börjar man inte producera nästa vecka. Det är långa cykler, men jag har gott hopp till vår produktkatalog och bark-systemet som vi har. Det finns ett gott intresse där ute och när man nu ska klimatdeklarera sina fastigheter så blir våra produkter väldigt rätt för fastighetsutvecklaren.

"Måste ta det på allvar"

Johan Thiel slår fast att han tror hårt på bolaget på sikt.

– Konjunkturläget är pressat generellt, vi har aldrig haft en sådan krissituation med oljepriser och krig. Det här är inget vi önskar, men vi måste se till att verksamheten överlever och det finns en spännande framtid. Det kommer bli bra, men den här perioden är kämpig.

Finns det skäl att vara orolig för fabrikens framtid?

– Man ska alltid vara orolig när man driver verksamhet. Man har ett ansvar mot medarbetare, kunder och sina ägare. Man måste ta det på allvar och det är en tuff marknad som är konjunkturkänslig där vi måste navigera så gott vi kan. Det som är bra är att vi gör det här med ett systemtänk, vi försöker likna det som Ikea har gjort och gör det väldigt effektivt. Hultsfred ska kunna stå ut och vara ett landmärke för den här utvecklingen och vi ska komma tillbaka till att bli en spännande verksamhet.

När tror du att det vänder?

– Q4 eller Q1 nästa år. Det är otroligt många byggprojekt som satts på paus och otroligt många som ska genomföras. De har inte försvunnit, men de har skjutits i tid, i ett-två år. Det är framförallt det som drabbat oss. VI har rätt grejer, men spaden i marken har inte satts och produktionen faller bort. Då står vi där med fasta kostnader som vi måste hantera.

"Har otroligt fina medarbetare"

Förhoppningen är att bolaget ska kunna växa igen på sikt.

– Det är aldrig roligt att lämna det här beskedet och det är en otroligt tråkig position. Man har ett ansvar som arbetsgivare och vi försöker hålla det och måste se till att vi får ihop hela ekvationen. Vi har otroligt fina medarbetare och ett otroligt fint team i Hultsfred. Förhoppningsvis ser situationen annorlunda ut och vi behöver stärka vår position igen och rekrytera. Vår ambition är att se att vi kommer tillbaka och ökar beläggningen. Vi ska vara i en helt annan position.

Fasadglas använder även en hel del bemanningsanställda från underentreprenörer. Enligt Thiel påverkas dessa avtal mest av projekten snarare än av den nuvarande situationen.

– Vi har alltid haft en underentreprenad kopplad till olika projekt för att vi ska kunna ha gummiband i det. Det är inga avtal som sägs upp i förtid.

Hur många bemanningsanställda har ni idag?

– Jag kan inte säga det på rak arm, det är väldigt varierande. Just nu är det väldigt många och det är många på plats, i mars var det få. Det går upp och ned.

Men de berörs inte av detta?

– Nej inte utifrån att vi lägger ett varsel, men de är kopplade till projekten och när de tar slut så tar de slut.

Kommer ni använda underentreprenörer i mindre utsträckning framöver?

– Det är svårt att säga. De team som kommer in har specifika kompetenser ibland och när projekten blir så stora måste vi ha in underentreprenad. Vår bas ska vara att vår produktionslina ska vi bemanna med egen personal. Sedan har vi en monteringsverkstad där vi arbetar med både egen personal och som är kopplad till underentreprenörer.