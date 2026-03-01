Helgens andra VIF-förlust – ungt lag var värt mer

Förlust i träningsmatchen mot Pukeberg i går. Förlust även i cupmatchen mot Sävsjö på söndagen. – Lite surt att vi efter en så fin prestation inte får med oss poäng, säger tränaren David Lindgren.

Vimmerby IF:s herrar dubblade den här helgen. I går spelade man träningsmatch mot division 3-laget Pukebergs BK och föll med 3-1. Under söndagen var det dags för division 4-laget Sävsjö FF i Toyota Cup.

VIF åkte dit med ett ungt lag och fick se sig besegrat med 1-0.

– Jag tycker att vi gör en bra match. Vi dominerar den första halvleken, har mycket bollinnehav och spelar oss till några heta chanser. Men bollinnehavet vi hade ledde inte till de riktigt heta chanserna, säger tränaren David Lindgren.

Vimmerby tänkte korrigera en del i paus, men redan två minuter in på den andra halvleken föll matchens enda mål.

– De får en hörna direkt i början av andra och är fysiskt större än oss. Där fick de resultat och efter det blir det en liten annan matchbild, men vi ska hinna göra två. Vi får till en bra forcering, skapar målchanser och har en kvitteringsboll inne.

Bortdömt mål

Den blev dock bortdömd för offside.

– Det var det inte, men det är som det är. Vi skapar hundraprocentiga målchanser och det är lite surt att vi efter en så fin prestation inte får med oss poäng. Vi gör det tillräckligt bra för att vinna. Det är både träningsmatch och en match där vi går för att vinna. Det är små marginaler och vi räckte inte till helt.

Det unga laget stod generellt för en bra insats.

– Det är lite för mycket individuella misstag och vi missbedömer situationerna. Vi slår bort lite enkla bollar. Det blir lite felbeslut, men det får vi lära oss av och det var lite som den här matchen var till för.

Nyförvärvet lyftes fram

Åldermannen Rickard Thuresson har ännu inte synts till i någon match.

– Han tränade inte vid den här tiden förra året heller, utan kör på egen hand. Vi får se hur han känner. Han har sagt att han är tillgänglig, men vi har en bredare trupp i år med fler alternativ och det blir en konkurrensfråga för honom också. Vi vet vad han går för om han kommer i träning med oss.

David Lindgren ville lyfta nyförvärvet Linus Hemmingssons första halvlek.

– Han spelade central forward och det var första gången jag såg honom i match. Många gör det bra, men det var kul att få se honom.

Kvar i cupen har VIF att möta Nässjö FF och IF Eksjö Fotboll.