TUNGA SMÄLLEN – NYCKELSPELAREN SKADAD IGEN

Oskar Stejdahl fanns inte med i Vimmerbys trupp mot Pukebergs BK på lördagen. Orsaken? VIF-kaptenen är skadad igen. – Det är ett brott på nyckelbenet, suckar VIF-tränaren David Lindgren.

Oskar Stejdahl har haft några jobbiga fotbollssäsonger bakom sig som kantats av skador. Nu är det ingen fotbollsskada han har åkt på förvisso.

– Han ringde i går kväll och hade hjälpt till i innebandyn. Det var en duell, axel mot axel, och han uppfattade först inte vad som hade hänt. Men det är ett brott på nyckelbenet och han har varit på sjukan, säger David Lindgren.

Det ska dock ligga rätt för att kunna läka.

– Så det kanske inte tar lika lång tid, men det är trist oavsett. Det är tråkigt för Oskars själv, han hade sin beskärda del förra säsongen och nu har han kunnat träna fullt och varit riktigt, riktigt bra. Det är typiskt, men en skitskada som kan hända.

Kan missa premiären

Den erfarne VIF-mittfältaren riskerar nu att missa seriepremiären.

– Sex veckor sa läkaren, men det kanske inte är sex veckor tills han kan gå in i närkamper och spela fotboll. Vi räknar med åtta veckor, säger David Lindgren.

Ett tungt besked?

– Hans målsättning är nog att vara tillbaka till seriepremiären, men vi får se om det är möjligt.