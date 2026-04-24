VIF-tränaren: "Ingen ursäkt eller bortförklaring"

Vimmerby IF ville visa Gullringens GoIF att de är numret större. Så blev det inte. 0-0 slutade derbyt på Gullemon. – Det är en besvikelse, säger tränaren David Lindgren.

Den här säsongen är Vimmerby IF ordentligt upphaussade inför division 4-säsongen och i princip alla förståsigpåare tror att laget ska ta hem serien.

Gullringens GoIF är inte lika betrodda, men någon segrare gick inte att hitta på Gullemon i fredagskvällens derby. Vimmerby tog över matchen mer och mer och den sista kvarten jagade man ett segermål mot ett cyniskt spelande hemmalag.

– Det är en besvikelse. Det var lite avigt i första och det är ingen ursäkt eller bortförklaring, men det är klart att det är något annat att spela första matchen på naturgräs, säger David Lindgren.

VIF-tränaren hade ändå drillat sina spelare på Ceosvallens naturgräs i veckan.

– Jag tyckte planen var förvånansvärt fin inför, men det studsar ju ändå och kräver fler tillslag av oss. Det blir svårare att driva tempot vi önskat och vi slår bort lite för enkla passningar. Jag tycker att vi höjer oss i andra, men det blir mycket avbrott vid skador och jag hade önskat lite fler spelminuter.

Det känns som att Gullringen får matchen ganska mycket dit de vill, men att ni har bättre ork sista kvarten?

– Vi känner tidigt att ju längre matchen går, desto mer ytor och chanser får vi. Men så blir det avbrott i stället och det är svårt att få momentum. Men det är derby, 0-0 på bortaplan och vi får knyta näven och ta dem hemma i stället.

Tycker du att ni är värda segern?

– Vi är det bättre fotbollslaget i matchen, men de hade en chans också. Vi känner oss inte helt nöjda med resultatet.

"Slickar såren"

Att spela ett sådant här derby för andra helgen i rad tyckte David Lindgren förstås var roligt. 572 åskådare fanns på plats på Gullemon.

– Spelarna tycker att det är roligt och det är ett stort intresse. Division 3 är också roligt, men det är mot lag från Jönköping och det blir inte samma intresse. Jag tror att spelarna uppskattar det här mer. Vi som lag har någon nivå till, men vi knyter näven och slickar såren.

Det dröjde länge innan ni bytte in Rasmus Samuelsson. Hur resonerade ni där?

– Vi tyckte att "Sella" (Selatin Shaljani), Melker (Johansson) och Armend (Mahmutaj) var hetare i andra. Det är alltid en avvägning att göra byten, men det kändes som att de var sekunder bort från att smälla dit den. Men jag trodde också att mer tid kvarstod i slutändan.

Tycker du att Gullringen var cyniska?

– Nja. Jag var inte så överraskad över vad de ville göra. De låg lite lägre och sökte Rasmus (Bexell) på topp. Jag är lite besviken över att vi spelar dem i händerna. De fick hörnor, inkast och hade nytta av sin rutin. De var på gång från början medan vi fick spela oss mer in i det.