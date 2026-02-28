VIF tillbaka på jorden – föll mot division 3-lag

Vimmerby IF mosade Hovshaga med 7-1 förra helgen. Nu föll man mot division 3-laget Pukebergs BK med 3-1. – Vi kommer fel in i det i första halvlek, säger tränaren David Lindgren.

Av vissa höjdes Vimmerby IF till skyarna förra helgen efter krossen mot Hovshaga. Den här lördagen kom nog Vimmerby IF ned på jorden lite.

Det blev nämligen förlust mot Pukebergs BK, som håller till i division 3, med 3-1.

– Vi kommer ut och är lite ängsliga i första halvlek och lite för forcerade i vår egen speluppbyggnad. Att Pukeberg har med sig 3-0 i halvtid speglar dock inte matchbilen. Det är en straff, en frispark och ett skott utifrån. Vi har egentligen fina möjligheter att göra tre mål själva också. Vi lade inte fokus på det, men kände att det fanns saker vi kunde göra bättre i andra halvlek, säger tränaren David Lindgren.

"Tar över matchen ganska radikalt"

VIF släppte inte till något mer baklängesmål och nätade själva genom Melker Johansson under den andra halvan av matchen.

– Vi tar över matchen ganska radikalt i andra efter en ängslig första. Det är mycket bättre i andra och vi har några chanser efter reduceringen också. Någonstans är det en träningsmatch och resultatet är inte det viktiga. Vi förbättrade vår egen prestation i den andra halvlek.

Blev det en helt annan match än förra helgen?

– Det handlar mer om att vi kommer fel in i det i första halvlek. Vi justerar det lite i paus och är sedan det bättre laget resten av matchen. Pukeberg var säkert bättre än Hovshaga, men det var nog snarare det vi själva gjorde som påverkade. Vi byter halva laget också och det påverkar lite med förstås.

Match i morgon igen

Många gjorde starka prestationer, men ingen individuell insats stack ut. Redan i morgon spelar Vimmerby IF match igen. Då i cupen borta mot Sävsjö FF, som också är i division 4.

– Dels är det kul och spännande. Det är en annan struktur på Toyota Cup nu och rätt tuffa matcher med division 3- och 4-motstånd. Det här är ett bra tillfälle att spela igång alla. Vi har försökt spela halvlekar på en stor del av gänget i dag och så får vi fylla på med några i morgon. Tio från i dag är med i morgon också.