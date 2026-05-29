SVIF BRÖT NATTSVARTA TRENDEN – ”EXTREMT SKÖNT”

Axel Ewing gjorde mål och slet hårt för sitt Södra Vi.

Det började med sju sorger – men på åttonde försöket fick Södra Vi äntligen fira. Bottenkollegan Stjärnan besegrades med 2-0.

Södra Vi hade gjort två mål på de sju inledande matcherna. Ikväll dubblades den magra skörden efter mål av Axel Ewing och Ali Alsameai.

I andra tog Stjärnan över och hade mängder med hörnor, men SVIF slet tappert och Axel Milde i målet kunde hålla nollan.

– Det var extremt skönt. Självklart betyder det fantastiskt mycket att vi får ta tre poäng, men jag tycker att alla varit positivt även om vi förlorat. Vi hade kunnat göra fler mål i första halvlek, i andra blir vi väldigt tillbakadragna sista 30-35. De får extremt många hörnor och är starka där, men vi kontrar in 2-0. Vi hade mer skott mot mål och jag tycker att vi vinner rättvist. Killarna krigar och värda det, säger tränaren Niklas Gunnarsson.

Kan ni lyfta i tabellen nu tror du?

– Vi har en extremt tuff bortamatch nästa vecka, men nu har vi lite mer positiv energi inför den matchen.

Beröm går till Esrom Habtom, Hannes Stefansosn, Axel Ewing och Axel Milde i målet.

– Han kan bli en extremt bra målvakt tror jag.

