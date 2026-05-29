Gullringens GoIF tappar mark i tabellen efter tung förlust

Gullringen hade chansen att klättra förbi Tranås FF och haka på topptrion. Istället drog seriefyran ifrån gulsvart efter en 4-1-seger. – Vår bästa match på länge men tyvärr släpper vi in några billiga mål och sätter inte våra chanser, säger tränaren Karlo Goranci.

Gullringens GoIF tappar mark i toppen av tabellen och är nere på sjätte plats efter noll poäng mot Tranås FF. På fredagskvällen såg det ändå bättre ut än i flera tidigare matcher och gulsvart började piggt.

– Vi har tryck och bra spel från start. Sedan skickar de iväg en långboll från halva plan och vi kommunicerar inte. Spelaren får kliva in framför och nicka in bollen, suckar Goranci.

Fint mål av "Basse"

Ytterligare ett baklängesmål senare ingav Sebasthian Svensson hopp med en fin individuell prestation där han drev igenom och sköt in bollen från distans.

– Ett jättefint mål som ger oss energi. Vi pratar ihop oss bra i pausen och starta andra bra med ett jättefint läge utan att lyckas göra mål. Istället är det Tranås som gör trean efter att vi kommit för sent in i situation. Det är simpla grejer, att falla ner och läsa av spelet tidigare som vi behöver förbättra.

Ett lyft spelmässigt

Trots 4-1-förlusten och noll poäng var Karlo Goranci nöjd med prestationen.

– Spelmässigt är det bästa matchen på länge. Resultatet speglar inte helt matchbilden men vi måste korrigera målen vi släpper in. Det här är något att bygga vidare på. Vi ska rulla och spela boll, inte skicka långt som vi har gjort i ett par matcher. Det är bara sista tredjedelen vi behöver vara hetare, säger tränaren.