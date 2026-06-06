Islossning efter paus när Djursdala slog Målilla

Djursdala SK besegrade Målilla GoIF med 4–0 efter att ha gjort samtliga fyra mål i andra halvlek. Foto: Ossian Mathiasson

Målilla GoIF borde ha varit i ledning efter 45 minuters spel. I andra halvlek skedde det en scenförändring på Dalavallen. Djursdala SK hittade rätt, fick fart på målskyttet och vann med 4–0.

Både Djursdala SK och Målilla GoIF befinner sig i mittens rike i division 5 och stod på tio poäng inför kvällens drabbning på Dalavallen. Gästerna från Målilla svarade för en stark öppningshalvlek och borde ha varit i ledning med ett gäng mål i halvtid sett till chanserna som de vaskade fram och missade.

Anfallaren John Bah hade en lobb i stolpen och ett kanonskott i ribbans undersida. Målillatränaren Henrik Pernius hade räknat i två mål där.

– Det är två lägen som är givna mål. Vid första chansen kan man säga att det är färdigjublat. Jag jublade och trodde att bollen gick mitt i målet, men den gick i stolpen. Han är ensam med målvakten, lobbar över honom och bollen studsar i stolpen. Vid andra chansen är han helt ensam från mitten av straffområdet och drar bollen i undersidan av ribban, säger Henrik Pernius.

"Måste skärpa till oss"

David Henrikssons Djursdala får vara glada för att det inte blev mål på de två jättelägena.

– Tyvärr har jag inte sett Målilla i år, men jag vet att John Bah är duktig på omställningar med sin styrka och snabbhet. Jag visste inte riktigt hur vi skulle hantera det nu när Theo (Kennmark) var avstängd, men ”Affe” (Alfred Nyman) hängde med honom bra i tempot. Han kom till två bra lägen i första, sedan hade de inte så mycket annat. Det var när han väl satte igång och vi släpper till chanser när vi tappar boll. Vi själva slarvade sista tredjedelen, tappade en hel del boll och slog bort för mycket passningar, säger David Henriksson.

Det tog David Henriksson fasta på i halvtid.

– Jag tryckte på att vi måste skärpa till oss, vara noggrannare och ta tag i det. Vi kan inte släppa de här chanserna för till slut kommer de göra mål. De kunde ha lett med 2–0 i halvtid.

Annons:

"Scenförändring med attityden"

Det skedde en stor scenförändring till andra halvlek. Djursdala tilldömdes en tidig straff som Simon Henriksson satte säkert fram till 1–0. Oskar Bergman forcerade in en hörnretur fram till 2–0, Simon Henriksson fyllde på med 3–0 när han nickskarvade in Folke Karlsson inläggsfrispark och Anton Palmér pangade dit 4–0 på frispark.

– Det är en scenförändring med attityden efter paus. Vi tar mer löpningar, slår bättre passningar och jobbar hårdare. Jag tycker att vi vinner matchen helt klart rättvist och är det klart bättre laget och dominerar andra halvlek. Vi ändrade en del till andra halvlek. Jag kastade om och tog in Hillström (Linus) som har varit sjuk i veckan. Han kände sig pigg, ville bidra och gör ett jättejobb. Han kom in med en otrolig hunger och glöd och det var kul att se.

"Vi dör av någon anledning"

Henrik Pernius var förstås besviken med noll poäng i en match där de hade fina lägen i första halvlek.

– Jag är såklart jättebesviken. Vi visste att det skulle bli en tuff match. Vi kommer ut och är mycket bättre än Djursdala i första halvlek och borde ha haft ledningen med två, tre bollar i paus. De får en straff i början av andra och sedan dör vi av någon anledning.

Vad händer efter paus?

– Vi går ner oss och vi ska inte tjata om det, men vi är ett ungt gäng och det är lätt att huvudena åker ner. Det kanske var lite för mycket beröm i paus, men vi spelade exakt som jag ville att vi skulle spela i första. Vi täcker ytorna som vi ska och hjälper varandra på andrabollarna. Vi vinner alla andrabollar i första och Djursdala alla andrabollar i andra. Det är konstigt att gå från att vara jättenöjd till att stå här och förlora med 4–0.

Henriksson delade ut beröm till Alfred Nyman, Anton Palmér, Folke Karlsson, Oskar Bergman och Tim Larsson i ett kollektivt starkt Djursdala. I Målilla fick alla beröm för insatsen i första halvlek.

Tabellen hittar du här.