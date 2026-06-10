Viktig vinst för Hultsfred i bottenmötet i Södra Vi

Efter ett par dystra veckor var Anders Larsson en något lyckligare tränare efter 3-1 borta mot Södra Vi. – Det primära ikväll var att ta tre poäng, säger han.

Vid förlust ikväll hade Hultsfred varit indraget i bottenstriden i allra högsta grad. Nu fick man andrum och ett rejält avstånd ned till SVIF på nedflyttningsplats.

Det var klasskillnad före paus. Hultsfred gick fram till 2-0 efter mål av Arvid Eckerstig och Jetmer Shehi. När Rigon Thaqi satte 3-0 en kvart in på andra kändes matchen avgjord.

– Det känns som en dag på jobbet, men i det läget som är i är vi nöjda med tre poäng. Första halvlek är helt okej och efter 3-0 dör matchen lite och det blir lite nonchalant. Södra Vi är inget topplag och får det nog jobbigt. Har vi inte dem efter oss när serien är slut lägger jag av. Det måste vi ha, säger Anders Larsson som provade en ny variant och ställde in måndagsträningen helt.

– Vi hade en teorikväll i måndags och tittade på videoklipp istället. Vi kollade på saker som vi borde göra bättre och saker som vi gör bra med såklart. Det blir tydligt när man kan se det på video och nu var det läge att rensa luften lite. Idag var det bättre.

Christopher Einarsson spelade mittback och var bäst i laget.

”Det sämsta vi presterat”

Spelande SVIF-tränaren Niklas Gunnarsson gjorde lagets mål i slutskedet. Han var inte alls nöjd.

– Första halvlek är nog det sämsta som vi har presterat som lag. Det var mycket en och en och vi lät varandra springa utan att hjälpa till. Vi hade ett snack i paus och jag tycker att killarna tar till sig det. Efter det planar matchen ut mer och vi har chanser att göra mål, men är lite för ineffektiva där framme, säger han.

Södra Vi känns nu lika svårt att få upp från botten som Titanic.

– Det var en tung förlust, absolut. I andra är vi minst lika bra som dem, det är första halvlek man vill spola tillbaka och göra om. Vi räcker tyvärr inte till och alla kan bättre och måste steppa upp.

Tabellen finns här.