Succédebut för Gunnarsson – slog HFK med nytt spelsystem

I veckan tog Niklas Gunnarsson över Södra Vi IF. Han testade direkt ett nytt spelsystem och det blev seger i hans debut mot Hultsfreds FK med 2-1. – Vi gjorde det vi pratade om i omklädningsrummet, säger Niklas Gunnarsson.

Södra Vi IF har letat och letat efter en ny huvudtränare. Till slut blev det en hemvävd lösning som presenterades i veckan. Spelaren Niklas Gunnarsson lägger dojorna på hyllan och tar över taktivtavlan.

Debuten blev riktigt lyckat. En stark prestation och seger med 2-1 mot blivande seriekollegan Hultsfreds FK.

– Det var en bra debut. Jag tycker att vi gjorde det vi pratade om i omklädningsrummet. Vi hade ett nytt spelsystem, 4-3-3, som vi inte lirat innan. Det handlade om att sätta försvarsgrunderna i första hand och därefter offensiven. Jag tyckte grunderna slog väl ut. Alla lyssnade, tog in informationen och sedan blir vi lite trötta mot slutet av första. I andra blir det lite byten och sådär som stör dynamiken. I helhet var det en bra genomförd match, säger SVIF-tränaren Niklas Gunnarsson.

Anders Larsson var inte lika nöjd med sitt lags insats.

– Vi har mycket boll, men vi får inte till det sista fjärdedelen. Det har vi inte fått i matcherna förut heller. Vi spelar ganska bra, äger bollen, men sedan har vi ingen slutprodukt. Jag tycker att vi hotar för lite i djupled och det blir lite stereotypt. Det sitter inte på långa vägar, säger han.

Lite orolig är Larsson

Melker Frejd gjorde 1-0 och Fawaz Baraket 2-0 för Södra Vi. I slutskedet av matchen reducerade Bjordi Bardoshi till 2-1 på en av HFK:s få målchanser i matchen.

– Det brinner inte till på alla fötter. Vi går inte in 110 i varje situation. Det är lite oroväckande. Det smittar inte av sig när vissa gör det heller. Visst blir man lite orolig. Vi kommer närmare en premiär och jag kan inte tänka mig att Södra Vi är ett topplag i femman, så det finns att jobba med.

Niklas Gunnarsson tyckte att SVIF vann rättvist.

– Vi har inte mest boll, men vi försvarar oss som ett kollektiv. Det blev kontringar för oss, men vi gjorde det väldigt bra.

I SVIF lyftes Axel Ewing och Melker Frejd fram lite extra. Anders Larsson hade sina bästa i mittbacksparet Felix Nilsson och Arvid Eckerstig. Även Vladimir Radak gjorde sina första 75 minuter för laget.

– Han tränar ju inget med oss, men där finns det mycket fotboll och han blir lite av en mentor i laget och kommer in med lite kravställan.

Anders Larsson ville också tacka Vimmerby IF för att man fick låna målvakten Melvin Lindström när alla deras tre egna var indisponibla.

– En jätteeloge till Vimmerby. Han gör det jättebra också.