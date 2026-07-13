Sundström femma i seniorfinalen: "A-finalen var målet från början"

Storebrobon Jesper Sundström, tävlande för Jungnerligans RC, knep femteplatsen i Semesterracets seniorklass på lördagen. Foto: Ossian Mathiasson

Jesper Sundström imponerade hela vägen fram till A-finalen i Semesterracets seniorklass. Där tog det tvärstopp.

Jesper Sundström, Storebobon som tävlar för Jungnerligans RC, kan se tillbaka på en lyckad tävlingsvecka uppe i Gnagaredalen. Juniorvinnaren från 2013 tog sig enkelt vidare från veckans kvaltävling, plockade 26 poäng av 30 möjliga under finaldagens grundtävling och säkrade en biljett till A-finalen.

Finalheatet blev inte alls vad Jesper Sundström hade förväntat sig. 29-åringen hamnade på efterkälken redan i starten och körde slutligen i mål som femma i seniorklassen.

Vad säger du om finalheatet?

– Hårt, men det ska det vara. Det var också svårkört och halt i bakdäcken nu. Bilen ville inte redigt vad jag ville, säger Jesper Sundström.

Hur ser du på placeringen och bedriften att ta sig hela vägen fram till A-finalen?

– Jag är helnöjd, det är första tävlingen i år som jag kör. A-finalen var målet från början i och med att det är det största. Att köra på banan i Vimmerby är roligt.

Vad tänker du kring jakten på att vinna Semesterracets seniorklass?

– Det är klart att den finns. En dag ska jag vinna seniorklassen här.