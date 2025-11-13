Bexell fortsätter och Gullringen jagar unga nyförvärv: "Positiva samtal"

Rasmus Bexell är en av Gullringens mest pålitliga målskyttar och har nu skrivit på nytt kontrakt för nästa säsong. Foto: Ossian Mathiasson

Under ledning av nye huvudtränaren Karlo Goranci bygger Gullringens Goif vidare på spelartruppen. Nu har Rasmus Bexell gett klartecken för en fortsättning. – En jätteviktig spelare för oss både på och utanför planen, säger Patrik Wärnehall i sportgruppen.

Ola Lindblom, Martin Höglind, Enock Jörgensen och Olle Eriksson.

Det är spelarna som fortfarande inte har skrivit på nytt kontrakt med Gullringen för kommande säsong.

– Vi för positiva samtal framåt. Annars ser det rätt bra ut och de flesta i truppen är klara för fortsatt spel, säger Patrik Wärnehall.

Hoppas på unga nyförvärv

För ett par veckor sedan hade Gullringen en provträning där Rasmus Samuelsson (HM IS), Muad Mahamud Muhiaydin (Kisa), Linus Hemmingsson (Storebro), Farouk Alaloush (Hultsfred) samt Hebe-duon Noah Sandelius och Adam Kennmark deltog.

– De visade framfötterna, känns spännande och skulle passa in i Karlos spelsätt. Det är unga spelare som skulle kunna utvecklas riktigt bra här och vi har haft relativt positiva samtal även om det är svårt att säga så mycket mer i nuläget, säger Wärnehall.

Vi har uppgifter på att Farouk Alaloush ska vara nära Gullringen, stämmer det?

– Det är ingen hemlighet att han har varit hos oss och det är en spelare som jag tror skulle passa jättebra in här. En kille som vill spela fotboll.

Vi vet också att flera av spelarna är intressanta även för seriekonkurrenten Vimmerby IF. Alaloush, Samuelsson och Hemmingsson deltog på VIF:s provträning under gårdagen, precis som Enock Jörgensen. En som däremot är helt klar för Gullringen nästa säsong är den rutinerade anfallaren Rasmus Bexell som har skrivit på nytt kontrakt.

– Han bidrar med tyngd och kraft, är stark i kroppen och gör mål på chanserna han får. Han är dessutom viktig för oss i omklädningsrummet och gör att alla mår bra. Det är en sån spelare som man inte bara kan ersätta rakt av, säger Wärnehall.

Annons:

Inget besked från Migrationsverket

Gullringens ordförande Jessica Eriksson meddelar att man ännu inte fått något besked från Migrationsverket gällande de två spelare som omhändertogs för kontroll av deras uppehållstillstånd i slutet av september. Enligt våra uppgifter ska klubben inte räkna med någon av dem till nästa års trupp.