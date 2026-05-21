Försvarsveteranen riskerar avstängning – mittfältaren borta våren ut

Ola Lindblom riskerar avstängning och Jesper Wärnehall är borta våren ut.

Jesper Wärnehall utgick skadad i derbyt mot Vimmerby IF. Nu meddelar Gullringens GoIF att mittfältaren missar resten av vårsäsongen. En annan spelare som Gullringen kan få klara sig utan en stund framöver är Ola Lindblom som riskerar att bli avstängd.

Jesper Wärnehall har opererats efter dubbla frakturer i höger handled. Nu står det klart att han missar återstoden av våren.

– Han tar bort gipset i går och det får vi tyvärr räkna med. Från operation tar det åtta veckor innan man får belasta benet fullt ut, säger Patrik Wärnehall, sportsligt ansvarig i Gullringens GoIF.

Mittfältaren hade börjat smyga igång när olyckan var framme i derbyt mot Vimmerby.

– Han hade kommit igång efter att ha varit sådär på försäsongen, så det var inte den bästa tidpunkten.

Flera skador oroar

Oroande är också att Olle Eriksson klev av med känning i knäet från tisdagens träning.

– Det här är det andra knäet och han ska till Haglund (Mats) och titta på det nu.

Edvin Johansson har också saknats under stora delar av våren.

– Han har haft kristallsjukan och jag vet inte riktigt senaste status på honom. En annan i sportgruppen skulle checka läget med honom i tisdags.

Samtidigt har Gullringen Linus Hillström utlånad till Djursdala i femman. Han nätade i sin debut mot Blackstad/Odensvi.

– Vi hoppas att det går bra för honom där och han gjorde mål direkt såg jag.

Lindblom riskerar avstängning

En av Gullringens viktigaste spelare, Ola Lindblom, riskerar avstängning. Försvarsspelaren fick rött kort efter en armbågsförseelse i slutminuterna av hemmamatchen mot Västerviks FF och var automatiskt avstängd mot Mariebo IK. Ola Lindblom har anmälts till disciplinnämnden och skickat in ett yttrande.