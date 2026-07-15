Prestigevärvningen på väg tillbaka – räknar med spel i höst

Hjorted/Totebos prestigevärvning inför säsongen – Ahmed Tarabeih – har siktet inställt på att vara tillbaka i spel när höstsäsongen drar igång i augusti. Foto: Rickard Johnston

Hjorted/Totebos stora prestigevärvning inför säsongen, Ahmed Tarabeih, kommer med positiva besked. Snabbe yttern räknar med att vara tillbaka i spel när höstsäsongen drar igång i augusti.

Ahmed Tarabeih har fått de senaste säsongerna spolierade av diverse olika skador som antingen har hämmat eller hållit honom borta från fotbollsplanen. Inför årets säsong gick han från Vimmerby IF till Hjorted/Totebo under uppmärksammade former.

Skador har stört honom även i Hjorted/Totebo. Han fanns med i truppen i några av första matcherna och gjorde korta inhopp för att sedan konstatera att han är skadad och att spela fotboll inte är ett alternativ.

Han har ägnat sig åt rehabilitering i flera månader och kommer med positiva besked mitt under sommaruppehållet.

– Det går bra. Jag skulle egentligen inte ha varit med på den där beachgrejen i Vetlanda, men jag testade och kände inte av någonting om jag ska vara ärlig. Jag hoppas att jag ska kunna spela de sista nio matcherna med H/T i höst, säger Ahmed Tarabeih.

"Det känns bra nu"

Det råder inga tvivel om att Ahmed Tarabeih var en riktig prestigevärvning inför säsongen. Han vill inget hellre än att finnas med på planen och bidra till laget som ligger fyra i division 4 och har bra häng på topptrion.

– Jag kan inte bara gå dit utan att spela någonting. Jag ska försöka spela de nio sista matcherna, om det går. Jag har kört rehab ett tag och tagit det lugnt. Jag tror inte att jag hoppar in direkt från start, men jag ska kunna spela de sista matcherna. Det är fokus på att träna kondition nu under uppehållet och sedan tror jag att jag kommer vara med. Jag kommer försöka vara med och det känns bra nu.