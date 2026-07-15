REPLIK: Socialdemokraterna försvarar bidragen, inte hela kulturlivet

Socialdemokraterna i Region Kalmar län tycks ständigt behöva hitta på nya konflikter. Ena dagen påstår de att något av länets sjukhus ska säljas. Nästa dag hävdar de att Sverigedemokraterna vill avskaffa kulturlivet. Socialdemokraternas skrämselpropaganda är som en nitlott. Man skrapar och skrapar, men det blir aldrig någon vinst.

Malin Anell skriver att vi vill montera ned kulturen. Det är fel. Vi värnar ett levande kulturliv, men dagens bidragssystem är inte heligt och samma aktörer kan inte automatiskt få allt större anslag år efter år.

Under pandemin tvingades företag permittera personal och kämpa för sin överlevnad. Samtidigt fick delar av kulturlivet miljoner i extra bidrag och kunde till och med utöka sin verksamhet. Nu kräver Socialdemokraterna åter höjda anslag och automatiska löneuppräkningar, som om skattebetalarnas pengar vore obegränsade.

En stor del av kulturmiljonerna går till ett fåtal etablerade och skattefinansierade verksamheter. Vi vill att fler kulturaktörer ska kunna få stöd och att verksamheterna tydligare ska visa att de faktiskt når medborgarna.

Se på sommarens bygdespel. De får sällan miljonbelopp, men medborgarna vallfärdar dit. De är folkliga, roliga och bygger ofta på bygdens historia. De engagerar både barn, vuxna och äldre. Folk går dit därför att de vill, inte för att de lockas med fribiljetter.

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Detta kulturliv nämner Socialdemokraterna sällan. För dem verkar kultur alltför ofta vara liktydigt med de organisationer som har skatteavlönade kulturproffs.

I länet finns också flera studieförbund med liknande verksamheter som har svårt att locka deltagare. I resten av samhället måste verksamheter anpassa sig efter efterfrågan. Det måste gå att ställa krav även på kultur och folkbildning.

Malin Anell anklagar oss för att bryta mot principen om armlängds avstånd. Men den som söker regionalt verksamhetsbidrag måste beskriva hur verksamheten bidrar till regionens kulturpolitiska prioriteringar. Kulturplanen är beslutad av politiker. Varför är det inte politisk styrning när Socialdemokraterna håller i pennan?

Politiker ska inte bestämma innehållet i en enskild föreställning. Men folkvalda måste kunna prioritera och granska hur skattepengarna används.

Vi vill öka den egna finansieringen där det är möjligt och låta fler aktörer i hela länet få del av kulturstödet. Kulturpengarna ska inte vara en trygg försörjning för ett fåtal etablerade verksamheter. De ska bidra till ett kulturliv som folk faktiskt vill ta del av, i hela Kalmar län.

Janita Kirchberg (SD)

Ledamot regionala utvecklingsnämnden

Martin Kirchberg (SD)

Oppositionsråd i Region Kalmar län