BILDEXTRA: Årets Hasselörodd blev en folkfest i gassande solsken

Alexander Carlstedt, Gustav Larsson och Carl Larsson hade en mycket angenäm rodd genom Tjust skärgård i år.

Syskonen Edda och Sigurd Levin från Norrköping hejade fram pappa vid Gränsö kanal tillsammans med farmor och farfar Inga och Gustaf levin från Eskilstuna.

20026 års Hasselörodd gick i solsken och med massor av åskådare längs med Gränsö kanal och i Västerviks hamn. Foto: Stefan Härnström

2026 års Hasselörodd samlade massor av åskådare. Från Gränsö kanal till hamnen fanns det familjer, släktingar och vänner som hejade fram roddarna. Många tog med picknick och filtar för att njuta av juliförmiddagen i Tjust skärgård. Vår tidning var på plats för ett stort bildreportage.

Vid kanten av Gränsö kanal stod syskonen Edda och Sigurd Levin och hejade på sin pappa tillsammans med farmor och farfar Inga och Gustaf Levin. Edda och Sigurd är från Norrköping och farmor och farfar är från Eskilstuna. Det var första gången alla besökte evenemanget och Inga berättade att de hade haft det jättetrevligt men hade jäktat.

– Vi var lite stressade för vi var lite sent ute för vi har parkerat ganska långt bort. Men det gick bra, avståndet var kortare än vi trodde.

– Väldigt trevligt evenemang, alla har bemödat sig med att klä ut sig. Det är fantastiskt. så har vi sådan tur med vädret, svarar Gustaf och nickar ut mot vattnet.

Intill stod bröderna August och Ben Steinholtz från Västervik som också hejade och vinkade fram sin pappa som rodde in från Hasselö till hamnen.

Edvin har hängt med i över 100 år

Väl inne i strömmen samlade ökorna ihop sig och så rodde man in den allra sista sträckan till kajen vid Fiskartorget där man togs emot av mängder av besökare. På kajen klev Alexander Carlstedt iland tillsammans med Gustaf och Carl Larsson. Årets rodd gick mycket lätt enligt Västervikstrion, jämfört med regnskurarna man hade förra året.

– Vi ska inte klaga, vi var ju med förra året också. Då var det ju lite andra förutsättningar, svarar Alexander och fortsätter att berätta att båten heter Edvin är byggd tidigt 1900-tal.

– Den har ju hängt med i hundra år, inte i Hasselörodden såklart men det är kul att ro i den, absolut! Vi har fått tag på den genom familjevänner.

– Det är en granne som har sålt den till oss, förtydligar Carl.

Många av ökorna hade en musiker ombord och den sista biten in i hamnen spelade Gustaf dragspel men han hade även dragit sitt strå till stacken vad gäller muskelarbetet.

– Jodå, jag rodde lite emellanåt. Mest i början, vid Mjölkpallen och när man kom in i Gränsö kanal.

Killarna uppskattade den stora publiken, de många deltagarna som fanns med vid årets rodd och att de haft så bra väder.

– Otroligt härligt att se, det var nog några fler båtar än förra året, konstaterar Gustaf.

Det var femte året de deltog i rodden och de hoppas på många fler gånger.

– Och det blir minst lika många till, svara Alexander.

– Nej. Säg att det blir tretti till, avslutar Carl.

När roddarna kommit ur sina båtar samlade man ihop sig på land inför vandringen upp till Båtsmansstugorna för roddarlunchen för senare bar det ju av tillbaka ut till Hasselö igen för många av deltagarna för kvällens fest ute på ön.