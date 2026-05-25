Stark tävling av Wilma – tolvåringen slog flera personbästa

Tävlingssäsongen inom friidrotten är igång och den gångna helgen var det East Sweden Games i Linköping. SVIF:s Wilma Anemyr var den enda från klubben som deltog i East Sweden Games.

Men som hon gjorde det dock. Flera kanonresultat radade hon upp i F13-klassen.

Hon blev etta i längdhopp och slog där personbästa med 4,78 meter. I finalen på 60 meter blev hon tvåa och slog även där personbästa med tiden 8,83 sekunder.

I finalen på 200 meter häck blev det också silver, sedan hon sprungit in på tiden 33,26 sekunder.