25 maj 2026
Stark tävling av Wilma – tolvåringen slog flera personbästa

Wilma Anemyr, 12, imponerade i helgen. Foto: Privat

FRIIDROTT 25 maj 2026 15.00

Tolvåriga Wilma Anemyr var den enda som representerade Södra Vi IF vid East Sweden Games i Linköping.

Tävlingssäsongen inom friidrotten är igång och den gångna helgen var det East Sweden Games i Linköping. SVIF:s Wilma Anemyr var den enda från klubben som deltog i East Sweden Games. 

Men som hon gjorde det dock. Flera kanonresultat radade hon upp i F13-klassen. 

Hon blev etta i längdhopp och slog där personbästa med 4,78 meter. I finalen på 60 meter blev hon tvåa och slog även där personbästa med tiden 8,83 sekunder. 

I finalen på 200 meter häck blev det också silver, sedan hon sprungit in på tiden 33,26 sekunder.

Simon Henriksson

simon.henriksson@dagensvimmerby.se

076 815 45 71

