HAN ÅTERVÄNDER TILL VIMMERBY HOCKEY

Säsongen 2019/2020 gjorde han en kort men bejublad tid i Vimmerby. Nu återvänder Jesper Norbäck, som hunnit bli 28 år gammal.

Värmlänningen har etablerat sig på hockeyallsvensk nivå under 20-talet och har gjort över 300 matcher på nivån. I går blev det känt att kontraktet med Mora, som han skrev på ett tvåårskontrakt med inför säsongen, bryts i förtid.

Redan dagen därpå har Vimmerby Hockey nu gått ut med att forwarden kommer hit.

"Jesper är en offensivt skicklig forward med lång erfarenhet från Hockeyallsvenskan och över 300 matcher på nivån. En spelare som gillar att vara delaktig i spelet, skapa målchanser och driva offensiven framåt", skriver VH på sina sociala medier.

Under sin korta tid i Vimmerby säsongen 19/20 gjorde Norbäck tio poäng på sju matcher. I Mora den gångna säsongen blev det 13 poäng på 49 matcher. Med Almtuna stod han för 30 poäng på 52 matcher säsongen 2022/2023. Sin första säsong i Hockeyallsvenskan, 2020/2021, blev det hela 37 poäng på 51 matcher.

– Jesper har många egenskaper vi vill ha i vårt lagbygge. Han har offensiv skicklighet, en väldigt bra spelförståelse och kommer hit med en stark motivation att bidra i nästa steg framåt. Det är både bra och viktigt att få honom till Vimmerby Hockey skulle jag säga, säger sportchefen Pelle Johansson.