NY VARGATTACK I VÄSTERVIKS KOMMUN – TVÅ DJUR DÖDA OCH FLERA SAKNAS

En varg tros ha dödat minst en tacka och två lamm i Västerviks kommun i helgen. Genrebild. Foto: MostPhotos

Den 28 april dödades två tackor av varg i Västerviks kommun. I helgen var det dags igen. En tacka och ett lamm dödades och ytterligare fyra individer saknas.

Händelsen drabbade en djurägare i Helgerum i södra delen av Västerviks kommun. Länsstyrelsen var på plats under söndagen och kunde konstatera vad som hänt.

– Vi var på plats och besiktigade det. Vi har tagit DNA-prover för att säkerställa vilken individ det är och bistått djurägaren med akutåtgärder där vi förstärkt stängslet på en annan hage, säger Fredrik Ustrup, chef över djurenheten.

Två individer hittades alltså döda och fyra saknas.

– Vår bedömning är att det rör sig om varg. Hur den kom in i hagen går inte att säga, det finns inget som sticker ut sådär.

"Kanske ger sig över tid"

Ett 20-tal individer befann sig i hagen och troligen skedde angreppet natten mot söndagen.

– Det går inte säga exakt, men skadorna var relativt nygjorda.

Vad tror ni hänt med de som saknas?

– Det vet man inte. De kan vara utjagade ur hagen, det är svårt att veta, det kanske ger sig över tid. Vi vet inte om de är dödade eller lever.

Under senaste veckorna har en del observationer gjorts av just varg i länet. Den 13 maj spatserade en varg omkring i centrala Gamleby och den 22 maj sågs en varg i Locknevi, öster om Vimmerby.

– Ju fler besök vi har i länet desto större är slumpen att de stöter på en fårbesättning. Bedömningen är inte att det är den varg som setts kring Vimmerbyhållet nyligen, avståndet är för långt sett till tidsaspekten. Det känns väl långt och inte troligt.

Djurägare i närområdet – inom en radie av två mil – uppmanas vara extra noggranna.

– I närområdet så är det en ökad risk för ytterligare angrepp. Man ska alltid se över staket och stängsel och att det är i ordning och inte finnas ställen där vargen kan ta sig in.

Hur följer ni detta framöver?

– Vi ska se om vi kan få DNA-träff och se vilken individ det är. Det brukar ta en-två veckor. I övrigt är det svårt att göra mer i nuläget.