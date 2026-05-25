MC-FÖRARE HITTADES SKADAD PÅ VÄGEN

En mycket allvarlig olycka ska ha inträffat mellan Vena och Kristdala på länsväg 711. Föraren av motorcykeln är skadad och förd med ambulans till sjukhus.

Det var vid 14.30-tiden som olyckan i grannkommunen blev uppmärksammad. Den ska ha skett på länsväg 711 norr om Kristdala på vägen mellan Kristdala och Vena.

Det ska enligt polisen röra sig om en singelolycka med motorcykel. När den har skett är oklart. Föraren av motorcykeln är skadad. Hur allvarligt är ännu oklart.

– Det är oklart när olyckan har inträffat. Ingen har sett den, men man har sett MC:n och den skadade föraren. Det är vad vi vet, säger Evelina Olsson, presstalesperson vid polisens ledningscentral.

Är man förd till sjukhus?

– Vi har ingen notering om det ännu, men det är en allvarlig olycka det handlar om.

Vid 15.20-tiden gick polisen ut med att föraren var förd med ambulans till sjukhus.

Vägen är för närvarande helt avstängd.