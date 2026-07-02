PLATTMATCH AV SVIF – NY JUMBO I TABELLEN

Robin Hammars Södra Vi har en fot i division sex. Foto: Stefan Härnström

Södra Vi har haft det enormt tufft hela säsongen – och avslutningen följde samma visa. En väldigt svag andra halvlek gav Stjärnan 4-1 och nu är SVIF ny jumbo i tabellen.

Av 42 möjliga poäng har Södra Vi samlat ihop ynka fyra poäng. I kvällens viktiga jumbomöte mot Stjärnan – det enda lag som SVIF besegrat – blev man det första laget att förlora mot Stjärnan.

– Första halvlek är helt okej, andra halvlek är nattsvart. Det är bland det sämsta vi har gjort. Det är mycket fokus på annat och vi var inte där med huvudet. Jag vet inte vad det kan vara, det är en blandning av att de får in 2-1 på ett tråkigt hemåtpass och att vi lägger fokus på annat ju längre matchen.

2-1 målet kan ha varit ett självmål. Stjärnan drog ifrån i slutet och vann med 4-1.

– Det var ett felpass hem och sedan ett inspel. Jag vet inte vem det var som slog in den.

"Ska mycket till"

Södra Vi går nu på sommarledighet som jumbo med sju poäng och två matcher fler spelade än Tuna på den negativa kvalplatsen. Prekärt, sa Bill. Omöjligt, sa Bull.

– Absolut ska det mycket till, men Södra Vi har vänt på steken på hösten tidigare säsonger med. Det är tråkigt att göra en såhär dålig prestation inför sommaren, men rent matematiskt finns chansen kvar och jag hoppas vi kan få lite självförtroende igen.

Esrom Habtom kvitterade för SVIF med drygt tio kvar av första. Ingen spelare plussas. Tabellen finns här.