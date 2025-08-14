Många fina resultat när Shoppingrundan spelades

A-klass: 1) Fanny Lindkvist 68 slag netto, 2) Susanne Svensson 72, 3) Carina Svensson 72, 4) Annika Karlsson 72, 5) Ulla-Greta Föghner 73, 6) Anita Larsson 73, 7) Charlotte Madestam 74, 8) Benita Sohlin 74, 9) Marita Carlsson 76, 10) Helen Svensson 78, 11) Annelie Fors 79, 12) Maj-Britt Borg 83, 13) Birgitta Frost 85.
B-klass: 1) Elisabeth Eek 67 slag netto, 2) Charlotte Karlsson 69, 3) Marie-Louise Borsiö 70, 4) Inger Sand 73, 5) Monica Jutterdahl 74, 6) Helena Larsson 75, 7) Karin Fransson 75, 8) Lillemor Nelson 75, 9) Siw Mattiasson 76, 10) Kerstin Wessberg 82, 11) Liselotte Huldin 88.