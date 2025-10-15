Drömstart i allsvenskan för Vimmerbyprofilen: "Finns mer att hämta"

Tvåa efter fem omgångar – som nykomling. Vetlanda Innebandy har fått en drömstart i allsvenskan. – Vem kunde tro det? Ändå känner vi att det finns mer att hämta, säger tränaren Johan ”JC” Carlsson.

”JC” är ett välkänt namn inom både innebandyn och fotbollen i Vimmerby som spelare och tränare. Sedan ett par år tillbaka leder han Vetlanda IB och i våras tog klubben steget upp till innebandyns näst högsta serie.

Och det allsvenska äventyret kunde knappt ha börjat bättre. Vetlanda har vunnit fyra av de fem första matcherna och är tvåa i tabellen.

– Det är en fantastisk start givetvis. Vi tycker inte att vi har fått spelet att klicka som vi vill men har ändå hittat vägar att vinna. Det är någonstans det som gäller, säger Johan Carlsson.

Förlorade mot IBK Dalen

Enda förlusten kom i söndags när IBK Dalen, som åkte ur SSL i våras, blev för svåra i Umeå och siffrorna skrevs till 3-10. Matchen spelades dagen efter att Vetlanda vunnit mot RIG Umeå med 9-7.

– Vi gjorde vår bästa period hittills i den första perioden mot Dalen och borde ha haft med oss en ledning. Sedan gick vi ner oss lite i andra, släppte in några mål och där märkte jag att vi var trötta mentalt. Vi spelade en tuff match på lördagen och orkade inte riktigt. Det blev lite för stora siffror men vi mötte också ett för dagen bättre lag.

Vad upplever du att ni behöver förbättra?

– Vi måste komma mer till avslut i våra anfall och spela ett aggressivare försvarsspel. Det blev tydligt i helgens matcher.

Fin start för Nilsson

I mitten av juni slog nyheten ner som en bomb att Vetlanda IB värvat en av tidernas bästa innebandyspelare Kim Nilsson från Kalmarsund. Hittills har forwardsstjärnan inte gjort någon besviken och svarat för elva poäng (8+3) på fem matcher i en kedja med sin bror Adam Nilsson och Hjalmar Fridell.

– Kim ser pigg ut, han är skadefri och säger själv att det är flera år sedan han kände sig så pass bra i kroppen. Våra nyförvärv har kommit in bra i gruppen och det är nummer ett för att man ska kunna producera. Jag är säker på att det finns ännu mer att hämta hos både Kim och hela den formationen, säger ”JC”.

Tvåa efter fem omgångar. Vad har ni för målsättning?

– Grundmålet är givetvis att stanna kvar och etablera oss i serien. Tittar man på våra nyförvärv och laget i sig är nog topp sex och slutspel det vi bör sikta mot. Själv vill ajg alltid vinna varje match men någonstans behöver man vara lite realistisk. Tre av 23 spelare i laget har spelat på den här nivån eller högre tidigare, resten har bara erfarenhet från division ett.

”Ett stort steg upp”

Att det är stor skillnad mellan division ett och allsvenskan har Vetlanda redan fått erfara även om resultaten gått vägen så här långt.

– Det är ett stort steg upp, framförallt i tempo och fysik. I fjol vann vi mycket på att vi var bra tränade men här satsar alla lag hårt och ingen faller igenom. Sen är det också skillnad i kvalitet och teknik på planen. Starten visar ändå att vi har här att göra. Nu har vi kommit in i serielunken och smekmånaden är över. Vi får se vart det tar vägen till slut men jag har en skön känsla och tilltro till den här gruppen, säger Johan Carlsson.