VMS-föraren fick bra kvitto och blodad tand: "Måste fortsätta"

Helgens framträdande i Svenska Rallycuppen var tänkt som träning inför kommande deltävling i rally-SM. Det slutade med seger i den tvåhjulsdrivna klassen för Victor Karlsson från Vimmerby MS och blodad tand till att köra fler deltävlingar i Svenska Rallycupen.

Järnforsenbon Victor Karlsson, tävlande för Vimmerby MS, och kartläsaren Jonas Sandberg körde den första deltävlingen i Svenska Rallycupen, Vilda Ryd Racet, i lördags. 200 ekipage deltog i helgens rallytävling i södra Småland.

– Svenska Rallycupen var ingen cup som vi hade tänkt satsa på i år utan vi körde i Ryd enbart som träning inför kommande deltävling i rally-SM och som test av enhetsdäcket som vi kör i SM. Vi fick till en bra känsla redan från start och var positivt överraskade av de nya Hankook-däcken, säger Victor Karlsson.

"Perfekt genomkörare"

Tävlingen kördes över sex specialsträckor och Victor Karlsson hade efter halva tävlingen lyckats ta två sträcksegrar av tre möjliga och ledde klassen med fyra sekunder.

– Vi fortsatte eftermiddagen i ett fint tempo och inför den avslutande sträckan var vi fortsatt i ledning med 2,9 sekunder före Andre Nygren. Tyvärr ströks den avslutande sträckan efter en brand och det var väldigt tråkigt att vi inte fick köra om det in i det sista, säger Victor Karlsson.

Victor Karlsson vann därmed den tvåhjulsdrivna klassen med 2,9 sekunder och slutade på en fin tredjeplats i totalen. Det står nu klart att det blir fortsatt körning i Sydsvenska Rallycupen.

– Det blev verkligen en perfekt genomkörare inför rally-SM i Nyköping som avgörs om några veckor, och nu känner vi att vi måste försöka komma till start i den andra deltävlingen av Svenska Rallycupen som går av stapeln i Hällefors i slutet på maj. Det var inget vi hade planerat för men när det blev en så bra start måste vi fortsätta, säger Victor Karlsson.