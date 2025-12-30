"JC" lämnar allsvenska nykomlingen: "Helt utan hard feelings"

Johan ”JC” Carlsson lämnar allsvenska nykomlingen Vetlanda IB som han har lett i tre och en halv säsong. "JC" uppges att i samförstånd med klubben kommit fram till att gå skilda vägar. Det skriver klubben på sociala medier.

Vetlanda är nykomling i allsvenskan och ligger nia i tabellen efter tolv spelade omgångar. Nu, mitt under pågående säsong, meddelar klubben att de går skilda vägar med huvudtränaren Johan "JC" Carlsson.

"När vi under julhelgen har suttit ner och noggrant analyserat och läst in tankarna om första halvan av säsongen så har vi gemensamt kommit fram till att det för VIB:s och lagets bästa behövs någon form av förändring inför ”andra halvlek”. När vi bollat ovanstående med VIB:s huvudtränare, Johan Carlsson, tog han beslutet att, helt utan hard feelings, lämna över ”stafettpinnen”. Vi tackar ”JC” för tiden i VIB och önskar stort lycka till framöver med förhoppning om att våra vägar korsas i framtiden", skriver Vetlanda IB på sociala medier.

"JC" berättar i en intervju med Vetlanda-Porsten att han själv har sagt upp kontraktet med tanke på att spelare i laget har varit missnöjda med coachningen och framfört kritiken till klubbens sportsliga ledning.

"Under mina år i VIB har jag jobbat med kommunikation, trygghet och tillit till varandra. Det är de tre punkterna som är viktigast i ett lag, enligt mig. Den här gången har spelarna gått förbi mig och direkt till Åhlund och Clas. Då kände jag direkt att vi hade tappat någonting väldigt viktigt", säger Carlsson till VP-sporten.

Ny huvudtränare i VIB blir Henrik Lindberg, som flyttas upp från rollen som assisterande tränare. Jakob Rickardsson tillträder rollen som ny assisterande tränare.