Revanschsugen Shaljani om måltorkan: "Det kommer"

Selatin Shaljani står kvar på noll mål efter tre omgångar i division fyra. Lossnar det hemma mot serieledaren Aneby? Foto: Rickard Johnston

Mållöst och första poängtappet mot Gullringens GoIF senast. Nu ska Vimmerby IF studsa tillbaka hemma mot fullpoängaren Aneby. – Det finns en revanschlust i laget. Vi har ett tydligt mål och ska vinna matchen, säger Selatin Shaljani.

Vimmerby IF står på sju inspelade poäng efter tre matcher i division fyra. Efter två raka segrar mot Mariebo IK och Hjorted/Totebo IF blev det ”bara” 0-0 i derbyt mot Gullringens GoIF. En missräkning, tycker Selatin Shaljani som anser att VIF bara gjort en bra match hittills.

– En sisådär start. Premiären var första matchen och mot Gullringen var det mest planen som satte stopp för oss. Vi kunde inte riktigt spela som vi ville och matchen mot Hjorted/Totebo är den enda jag är nöjd med, säger han.

Möter serieledaren

21-åringen spelar som central anfallare med Armend Mahmutaj och Melker Johansson utanför sig på varsin kant. Hittills har båda lagkamraterna hittat nätet i seriespelet medan "Sella" står kvar på noll mål trots en del klara chanser.

– Jag tycker ändå att det har fungerat bra. Det var så där mot Gullringen och jobbigt när bollen studsade lite, men annars har det varit okej. Jag har inte kunnat leverera mål än men det är bara tre matcher in. Det kommer.

Nu väntar hemmamatch mot Aneby SK som fått en flygande start på säsongen med tre raka segrar och serieledning.

– Vi känner revanschlust och har ett tydligt mål. Vi ska vinna. Håller vi oss bara till vår spelidé och vårt presspel kommer det fungera utmärkt, säger han.

Annons:

Missnöjd med prestationen

Även David Lindgren bekräftar känslan av revansch efter det mållösa derbyt mot Gullringens GoIF.

– Det är en match där vi inte fullt ut gör en prestation som vi är nöjda och därför känns det välkommet både att matchen mot Aneby kommer snabbt och att det är mot ett lag som tillhör toppen.

Vad var det som inte stämde mot Gullringen?

– Det blir en kombination av lite derbynerver och lite nytt underlag som gör att vi måste anpassa sättet vi spelar fotboll på. Det är väl de faktorerna som gör att vi inte riktigt får farten i spelet och Gullringen får det lite väl behagligt i första halvlek. När vi väl trycker på i andra blir det lite hackigt med en del avbrott. Om vi hade fått mala på hade vi kanske lyckats avgöra men vi tar med oss motivationen nu.

Jörgensen borta – Stejdahl tillbaka

Fyra mål på tre matcher är Vimmerby IF:s facit i division fyra hittills, vilket kan jämföras med Anebys tio fullträffar. Men David Lindgren är inte orolig över anfallsspelet.

– Nej, inte alls. Det här var första matchen på naturgräs och ser jag tillbaka på tidigare matcher har vi skapat många chanser och gjort många mål. Jag är inte orolig, det är mer att vi ska upp på hästen igen.

Enock Jörgensen fick en smäll i derbyt och missar matchen. Däremot tillkommer lagkaptenen Oskar Stejdahl i matchtruppen och Linus Hemmingsson är tillbaka från sjukdom.