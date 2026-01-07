Levin ledde Småland till SM-silver: "Kom inte upp i nivå"

Alexander Levin gjorde nio poäng för Småland i distriktslags-SM. I finalen blev Västernorrland för svåra och vann med 4-2. Foto: Smålands innebandyförbund

Vimmerby-killen Alexander Levin öste in poäng när Småland tog sig till final i distriktslags-SM i innebandy. Där blev det 2-4-förlust mot Västernorrland – efter två missade straffar. – Tungt. Vi kom inte riktigt upp i nivå och borde ha vågat spela mer vårt spel i finalen, säger 16-åringen som numera spelar för Växjö.

Alexander Levin går innebandygymnasium i Växjö och var starkt bidragande till Smålands framfart under distriktslags-SM i Nyköping under trettonhelgen. Levin svarade för sex poäng i slutspelet, fortsatte med dubbla assist i kvartsfinalen mot Skåne och satte den viktiga kvitteringen till 3-3 i semifinalen mot dittills obesegrade Västsvenska där Småland vann i förlängning.

– Det gick rätt hyfsat. Jag fick spela mycket och har alltid varit en poängspelare och det är det jag ska bidra med, säger 16-åringen.

I finalen mot Västernorrland var ställningen 2-3 när Alexander Levin fixade fram en straff som lagkamraten Milo Möller brände. Västernorrland utökade i powerplay innan Småland fick ytterligare en straff – men Möller bommade på nytt.

– Han kände att han ville lägga den igen. Vi mötte ett bra lag men kom inte riktigt upp i nivå. Vi borde ha vågat spela lite mer vårt spel men jag tror att folk var lite nervösa, säger Levin.

Tränat med SSL-laget

Till vardags spelar han med Växjö IBK Utveckling i division tre och har även fått träna med klubbens lag i division ett och SSL.

– Det har gått väldigt bra så här långt. Jag får mycket förtroende från ledare och har kommit in på ett bra sätt. Målet är att klättra i divisionerna och drömmen att få spela i SSL.

Vad upplever du som den största skillnaden?

– Tempot. Det är tufft men man lär sig väldigt mycket. Det är landslagsspelare och allt möjligt man möter på träningarna och det har varit en lärdom att vara med där.