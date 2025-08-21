Hektiskt för Alexander – flyttat till ny stad och tagits ut i Smålandslaget

16-årige Alexander Levin har precis tagits ut i Smålandslaget och flyttat till Växjö för att gå gymnasiet där. Foto: Privat

Flytt till en ny stad och en ny skola. Samtidigt uttagen i Smålandslaget för första gången. Det har varit hektiskt för 16-årige Alexander Levin en tid. – Det har varit en dröm, säger han.

Just nu befinner sig Alexander Levin i en omvälvande period av livet. Han har flyttat från tryggheten i Vimmerby till Växjö, där han påbörjat sin NIU-utbildning på gymnasiet med inriktning mot innebandy.

Skolstarten sker den här veckan.

– Jag har precis börjat på gymnasiet här i Växjö och flyttat. Det känns bra och skitkul, men samtidigt lite konstigt att flytta. Jag bor väldigt bra här i Växjö och det är roligt med en ny stad förstås. Jag tror det blir så att man mognar av att flytta iväg så här, säger 16-åringen när vi får tag på honom i samband med en klassresa.

Den gångna helgen var Alexander Levin också iväg på ett läger, som slutade på absolut bästa tänkbara sätt. Han belönades med en plats i Smålandslaget i innebandy.

– Man hade ju verkligen förhoppningar om att gå vidare, så det känns väldigt kul. Jag var ganska nervös inför, eftersom man verkligen ville komma in. Det har varit en dröm länge.

"Bra blick för spelet"

Distrikts-SM kommer att spelas under tre dagar den första veckan i januari 2026. Fram till dess väntar ett flertal förberedelseläger för Alexander Levin och övriga uttagna i Smålandslaget.

– Det är fyra läger tror jag innan SM och ett redan om två veckor. Då blir det mycket taktik och teambuildning. Det är klart att jag kommer vara med i SM och det ska bli väldigt roligt. Jag har siktat på att komma med där.

I SM möter Smålands andra distrikt i kampen om att bli bäst i Sverige. Alexander Levin är oftast center, men kan även gå som ytterforward.

– Jag är en bollskicklig och teknisk spelare med bra blick för spelet.

Hur ser de långsiktiga drömmarna ut?

– Jag vill nå toppen och komma så långt som möjligt. Målet på sikt är att spela i Växjös A-lag och i SSL. Jag vill också tacka Vimmerby för alla år som jag har spelat där, det är tack vare VIBK som jag kommit någonstans med min innebandy, säger Alexander som nu spelar för Växjö IBK Utveckling.