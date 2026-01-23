Klubbikonen gör comeback för att hjälpa VIBK i bottenstriden

Victor Wall är tillbaka som spelare i Vimmerby IBK och ska hjälpa klubben i jakten på nytt division 2-kontrakt. Foto: Ossian Mathiasson

Vimmerby IBK ligger skrynkligt till i botten av division 2. Nu förstärks truppen med klubbikonen Victor Wall som gör comeback för att hjälpa klubben i jakten på nytt kontrakt.

Tidigare i veckan hintade Vimmerby IBK om att de skulle fylla på truppen inför säsongsavslutningen.

I dag meddelar nästjumbon i division 2 att det rör sig om Victor Wall, klubbikonen som därmed går in på sin 20:e säsong i herrlaget. Han har inför helgens match mot Jönköpings IK Utveckling gjort 389 matcher i klubben och producerat över 600 poäng.

”Mycket glädjande att Wall är med och kör igen. Han kommer bidra enormt mycket bara med sin närvaro, men framför allt i form av rutin och stabilitet. Det är en spelare och person som vi vet vad vi får av”, säger Alexander Pettersson till klubbens hemsida.

VIBK står på tio poäng och ligger en poäng före jumbon Gnosjö IBK med nio matcher kvar att spela. Lagen ställs mot varandra i sista matchen och den kan utifrån hur det ser ut just nu bli helt avgörande om vilket lag som åker ur och vilket lag som hänger kvar.