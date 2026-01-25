Wall imponerade i comebacken: "Extremt imponerande"

Victor Wall är tillbaka i Vimmerby IBK. För vilken gång i ordningen vet han inte ens själv. – Jag har väl inte gjort en hel säsong på fem, sex säsonger. Men klubben är i ett prekärt läge och då är det kul att hjälpa till, säger centern.

Han har varit en del av Vimmerby IBK under stora delar av 2000-talet och spelat åtskilliga matcher. Nu är Wall inkallad för att bidra med en hel del rutin för den här unga upplagan som slåss i botten.

Mot serieledande JIK Utveckling svarade för han en fin premiär och visade gamla, fina takter flera gånger om. Ett mål blev det i 6-9-förlusten.

– Han höjer nivån avsevärt. Jag tycker att det är extremt imponerande. Han har gjort två träningar under hösten och det är imponerande att hålla den nivån han gör, säger tränaren Alexander Pettersson.

Victor Wall vet själv inte vilken gång i ordningen han nu gör comeback.

– Nej, det vet jag inte. Jag har inte gjort en hel säsong på fem, sex säsonger. Det är fortfarande kul och klubben är i ett prekärt läge. Då är det givet att försöka hjälpa till.

"Öla" var extremt imponerad av dig. Hur känner du själv?

– Det kommer kännas i kroppen i morgon. Jag har varit med så länge, det är 20-plusår i a-laget, så man har det ju i bakhuvudet. Konditionsmässigt ligger man lite efter, men det kommer.

"Ska inte åka ur"

Faktum är att Wall inte alls såg ringrostig ut.

– I vissa situationer känns det inte som att jag hade koll på fötter eller klubba. Det kändes okej, men det är tråkigt att förlora på det här sättet när vi gör en så klockren andra.

4-5-målet blir lite olyckligt?

– De leder serien och vi näst sist. Då sitter det i huvudet.

Hur ser du på det prekära läget?

– Vi ska inte åka ur. Nu har vi tre viktiga matcher i följd. Det gäller att steppa upp och hålla koncentrationen uppe.