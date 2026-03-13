Lättnad i VIBK-lägret efter nytt kontrakt: "Oerhört skönt"

Hugo Samuelsson svarade för tre mål och hade dessutom två skott i ribban i förlustmatchen mot Ariel. Foto: Rickard Johnston

En nervös väntan efter hemmaförlusten mot Ariel – men när Gränna satte 5-1 hemma mot Gnosjö kunde VIBK-tränaren Alexander Pettersson äntligen jubla över säkrat kontrakt i division två. – Det är mest lättnad. Oerhört skönt, säger tränaren.

Vimmerby IBK hade allt i egna händer inför hemmamötet med IF Ariel men förlorade med 4-7. Där och då riskerade VIBK en helt avgörande ångestmatch mot Gnosjö i den sista omgången, men Gränna gjorde jobbet och vann med klara siffror motjumbon.

Efter matchen var det en lättad VIBK-tränare i Alexander Pettersson.

– Det är skönt. Jag tycker att vi har haft en motig säsong där mycket har gått emot oss. I dag är det signifikativt. Vi gör vad vi kan men det räcker inte, säger han.

Ser potential i truppen

Vår tidning har tidigare avslöjat att tränaren gör sin sista säsong som tränare i Vimmerby IBK, något han själv i princip bekräftade efter att kontraktet var säkrat.

– Mycket talar för att matchen borta mot Gnosjö är min sista match.

Han lämnar över ett lag med fortsatt division två-status och ser stor potential i den befintliga truppen.

– Även om vi hade åkt ur hade jag känt ett ganska stort hopp. De har förlängt med bärande spelet och har en jättebra yngre stomme med Hugo Karlsson och Axel Milde med flera. Även Edvin Glindell har utvecklats mycket. Det känns hoppfullt.

Annons:

"Svårt att göra mål"

Rutinerade Victor Wall, som gjorde comeback under våren och svarade för en stabil insats när han fick kliva ner som back mot Ariel, var sliten men glad efter matchen.

– Det är klart att man hade velat fixa kontraktet på eget bevåg. Men vi har svårt att göra mål, det märks. Vi spelar helt okej men målproduktionen är inte den bästa, säger han.

Att poängspelare som Jonatan Green och John Pettersson lämnat från förra säsongen har varit tydligt.

– De kanske inte har blivit ersatta riktigt och det har varit en generationsväxling. Jag tycker att en spelare som Hugo Karlsson har tagit stora steg och han kan bli riktigt bra nästa säsong.

Och du själv, får vi se dig på planen då?

– Nej, det är slut. Kroppen hänger inte med längre. Jag har annat att prioritera och yngre spelare är på väg upp. Det är dags att de tar platsen.