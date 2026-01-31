31 januari 2026
Söderlund hade total show:

Gästerna var chockade över Sofia Söderlunds insats. Foto: Simon Henriksson

Söderlund hade total show: "Lite väntat"

INNEBANDY 31 januari 2026 16.34

Sofia Söderlund hade total show när Vimmerby IBK körde över tvåan inför matchen. Hela 8-1 och sex poäng kom från hennes klubb.
– Att vi skulle vinna var lite väntat, säger hon.

Det var verkligen inget snack i toppmötet mellan Vimmerby IBK och FBC Kalmarsund Ungdom B. Hemmalaget, fyra inför, körde över tabelltvåan med hela 8-1.

Hux flux är nu VIBK ny serieledare, åtminstone tillfälligt, i serien.

– Det är en lagvinst hela vägen. Vi möter ett topplag, men det var hemmamatch och energi hela vägen. Vi hade bra rull och en lagvinst, absolut, säger Sofia Söderlund efteråt.

Men trodde du att det skulle bli 8-1?

– Kanske inte 8-1, men att vi skulle ha det. Det var lite väntat. Vi har spelat bra de andra matcherna, tagit med oss det och kört hela vägen med den energin.

"Väldigt nöjd"

Söderlund hade en ganska fin lördag – minst sagt. Sex poäng fördelat på fyra mål och två assist kom från hennes klubba.

– Jag är väldigt nöjd. Vi hittar varandra bra i vår femma och det är många härliga pass. En del give and go in i mitten och ut igen. Det gick väldigt bra.

Hur ser du på läget nu?

– Nu är vi med i toppen och nu är det bara att köra hela vägen ut och satsa på kval. Det får vi hoppas på. 

Sofia Söderlund skulle fira med lite Melodifestivalenpremiär på lördagskvällen.

