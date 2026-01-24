VIBK mosade jumbon totalt: "Gjorde vad som behövdes"

Bara 1-0 efter 20 minuter fick kanske några att höja på ögonbrynen. Till slut blev det ändå 16-1 för Vimmerby IBK borta mot dunderjumbon Karo IF. – Det blir svårt att möta ett lag där vissa knappt spelat match tidigare. Vi gjorde väl vad som behövdes, säger tränaren Patrik "Bobby" Karlsson.

Jumbon Karo IF, förkortning för Kallinge/Ronneby, har endast spelat in tre poäng och hade släppt in ofantliga 140 mål på elva matcher.

Nu är det 156 – men det tog oväntat lång tid för Vimmerby IBK att få målskyttet att lossna. Faktum är det bara stod 1-0 efter den första perioden och 3-1 kom inte förrän knappt nio minuter av den andra.

Till slut blev det 16-1 och inte minst tack vare hela nio mål i den tredje perioden.

– Det är svårt att spela mot ett lag där vissa knappt har en spelat en match tidigare. Det blir svårt liksom och de bara ställer sig framför mål, säger Patrik Karlsson.

Ert bollinnehav måste varit ganska stort?

– Det var hyfsat stort, det var det.

"Gjorde vad som behövdes"

"Bobby" skröt kanske inte så värst om den här matchen på vägen hem från Blekinge.

– Vi tog tre poäng, gjorde vad som behövdes. Det som var kul var att det var så många nya målskyttar. Det var tre som gjorde sina första och vi hade 14 olika poängplockare.

Hur var känslan efter första?

– Den var inte så bra, men deras målvakt var också deras bästa spelare. Vi tryckte på att vi behövde få igång benen mer och våga utmana mer än vi gjorde. Att bara spela runt funkar inte. Vi skulle ställa om fort när vi väl fick kontring och då hängde de inte med.

Märta gjorde tre

Den tredje akten var den som det fanns mest ljusglimtar att ta med sig från.

– Då fick vi det mer att stämma.

VIBK är nu fyra med sina 29 poäng. Ettan Hovshaga har spelat in 31. Samtidigt har VIBK spelat fler matcher än övriga topplag.

– Det är lite tråkigt att tabellen är så haltande, men det är spännande läge. Nu har vi en tuff match på lördag (tvåan FBC Kalmarsund Ungdom, reds.anm) och den ska bli rolig.

Var det dumt att få den här matchen precis före den?

– Man kan vända på det och se att det var roligt att fler får upp självförtroendet.

Ingen stack ut i VIBK på något särskilt sätt, men trion Märta Gunnarsson, Saga Nyman och Tyra Simonsson fick göra sina första mål och omnämndens för det.