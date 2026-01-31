VIBK upp i serieledning efter jättekrossen: "Inte räknat med det här"

Toppmöte mellan Vimmerby IBK och FBC Kalmarsund Ungdom B. Om det blev jämnt och tajt? Inte direkt. VIBK körde över tabelltvåan och vann med förkrossande 8-1.

Först av allt ska sägas att tabellen haltar betänkligt. Men faktum är att Vimmerby IBK gick hela vägen från fjärdeplatsen till förstaplatsen i och med dagens överkörning av gästande FBC Kalmarsund Ungdom B.

Bortalaget hade inte skuggan av en chans och den dåvarande tabelltvåan besegrades med hela 8-1 (4-1, 4-0, 0-0).

– Det var en styrkedemonstration. Jag hade inte räknat med det här riktigt, säger tränaren Patrik "Bobby" Karlsson efter matchen.

VIBK satte full fart från början och redan efter 31 sekunder gjorde Ammelie Lennström 1-0. Knappt en minut senare hade Sofia Söderlund hängt 2-0 och drömstarten var ett faktum. Minea Snickars utökade till 3-0 innan Kalmarsund Ungdom B reducerade. Med 24 sekunder kvar av perioden gjorde Nelly Widéen ett viktigt 4-1-mål att ha med sig in till pausvilan.

– Vi har det bästa laget på papperet som vi kan ha och det var första gången på hela säsongen. Då är vi så här pass bra.

Säsongens bästa insats

Knappt sju minuter in i den andra kom 5-1 från Sofia Söderlund och några minuter senare gjorde Ellie Karlsson 6-1. VIBK slog inte av på takten utan Sofia Söderlund stänkte dit ytterligare två mål innan periodvisslan ljöd.

8-1 efter två perioder och det lär ha varit ett chockat bortalag. I den tredje perioden tappade matchen förstås lite fart eftersom det var avgjort allaredan, men VIBK saknade inte chanser för att till och med vinna med tvåsiffrigt.

Är det säsongens bästa insats?

– Det får man nog ändå säga. Hovshagamatcherna var också bra, men med det här resultatet kan jag nog inte säga något annat. Sedan ska det sägas att Ida (Nyman) gör det fantastiskt bra i kassen. Det kanske kunde blivit 8-6 egentligen.

Haltande tabell

Som ni kunde läsa i inledningen av texten så haltar serien betänkligt. VIBK gick tack vare segern om tre lag och är ny etta i tabellen. Dock har man spelat 15 matcher jämfört med tvåans 13, treans 14 och fyrans elva.

– Men nu är vi med i racet och det är det vi vill. Målsättningen efter jul var att vi skulle vara med och tävla om det och det är vi verkligen nu.

Vad är det ni gör så bra i dag?

– Det är give and go-spelet. Vi spelar ifrån och sticker. Vi löper rätt. Förstafemman gör det jättebra och tredjefemman kommer också in och gör det bra.

Trion Ida Nyman, Sofia Söderlund och Nelly Widéen var dock värda ett extra omnämnande.