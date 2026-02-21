VIMMERBY HÖLL UNDAN – HON GJORDE TVÅ MÅL

Hilma Karlsson gjorde en stark insats och kryddade den med två mål. Foto: Arkivbild

Vimmerby vann en tajt match mot SSG och är kvar i serieledning i den haltande tabellen. Hilma Karlsson blev matchvinnare med sina två mål i 5-2-segern.

VIBK saknade ett par kort, men visade en stark moral som lyckades knipa segern. Första perioden slutade mållös, men i andra tog VIBK tag i taktpinnen och gick fram till 4-2.

I tredje gjorde man även 5-2, men två reduceringar från SSG skapade nerv. 5-4 kom med 50 sekunder kvar.

– Då blev det lite nervöst ska jag erkänna, men vi fick kontroll på bollen i slutsekunderna. De hade ett frislag med nio sekunder kvar, även om det var i deras zon så byggde deras spel mycket på att tjonga upp bollen, säger tränaren Patrik Karlsson som var nöjd med prestationen:

– Vi kommer med lite halvstukat lag och saknar en hel del personer. Vi får spela några på andra positioner, men det var en riktig lagseger. De var svårspelade, men vi växlade upp i andra och båda formationerna levererar. Vi vågade skjuta lite mer och det gav utdelning.

"Ska ge det en chans"

Vimmerby leder nu en kraftigt haltande tabell.

– Det är lite tråkigt med uppehåll i några veckor nu, men vi har fortfarande möjligheten att komma topp-två. Vi behöver andra resultat, men ska ge det en chans.

Hilma Karlsson blev tvåmålsskytt och plussas tillsammans med målvakten Ida Nyman och Elin Thörne. Hilma Milton, Nelly Widéen och Sofia Söderlund gjorde övriga mål.

Tabellen finns här.