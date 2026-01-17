Vimmerby IBK stod för drömvändning sista minuten

Vimmerby var riktigt illa ute mot bottenlaget Sandbäckshult. Men två mål sista minuten räddade dagen. Sofia Söderlund blev matchvinnare med 48 sekunder kvar.

Först kvitterade Amanda Anemyr till 2-2 med 54 sekunder kvar. Direkt på tekning kom Nelly Widéen och Sofia Söderlund igenom och fixade avgörandet.

– Det var onödigt spännande, men det var underbart skönt när Sofia satte 5-4. När de gjorde 4-3 kändes det nästan kört. Vi hade gjort 3-3 kort innan och var på gång när de gör 4-3 på ett utkast. Vi plockade Ida i slutet och gör mål direkt. På tekningen spelar Sofia fram Nelly och sedan tillbaka till Sofia i tom kasse, säger VIBK-coachen Patrik Karlsson.

"Får ge en eloge till dem"

Vimmerby vann skotten stort, men lyckades aldrig rycka ifrån bottenlag.

– På förhand var det ett lag långt ned i tabellen och det hade varit surt att tappa poäng mot det här laget, men deras målvakt var hur bra som helst. Det kändes som att vi inte fick hål på henne. Vi får ge en eloge till dem också. Vi förde spelet, men de stack emellan på halvchanser och gjorde några mål. Första vann vi skotten med 22-5 och gjorde ett mål. Vi vill få igång de andra linesen så att de kan producera också.

Lagkaptenen Amanda Anemyr, Nelly Widéen, Sofia Söderlund och Alice Dickinson – som gjorde sitt första A-lagsmål – plussas.

Mål+assist: Sofia Söderlund 1+2, Nelly Widéen 0+2, Hilma Milton 1+0, Alice Dickinson 1+0, Amanda Anemyr 1+0, Minea Snickars 1+0.

Tabellen finns här.