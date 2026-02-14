VIBK vann mot toppat motstånd – uppe i serieledning igen

Vimmerby IBK:s segersvit håller i sig. Efter en stabil hemmaseger mot Craftstaden B i eftermiddags är laget nu uppe i serieledning av innebandytvåan.

Tack vare tre snabba mål i inledningen av de andra perioden gick Vimmerby IBK från 1-0 till 4-0 och avgjorde dagens hemmamatch mot Craftstadens IBK:s B-lag.

Efter en stabil insats mot ett bra motstånd, som hade spetsat laget med några spelare från föreningens division 1 lag, vann VIBK till slut med 6-2 (lagets sjunde raka seger) och gick därmed upp i serieledning i en kraftigt haltande tabell.

”Tunga att möta”

– Alla övriga lag i toppen har en eller flera matcher färre spelade än oss, så det kommer säkert ändra på sig, men visst är det kul att vi är med där uppe. Det har sett väldigt bra ut på slutet och i dag gjorde vi en finfin laginsats, säger VIBK-tränaren Christian Helge.

– Emellanåt var Craftstaden tunga att möta och visst märktes det att de hade med sig några spelare från division 1-laget, men till slut kämpar vi ner dem. De kom med två femmor medan vi spelade med tre femmor hela matchen, och då orkade de inte riktigt, säger Helge som inte ville lyfta fram någon enskild spelare utan i stället hylla hela lagets insats.