Skickade samlagsbild till tonårsdotterns kompis – 70-åring döms

En man i 70-årsåldern skickade en samlagsbild och kärleksförklaringar med sexuella anspelningar till sin dotters tonåriga kompis. Nu döms han för sexuellt ofredande.

Gärningarna ska ha begåtts i en grannkommun under sommaren 2014. Flickan var då i 15-årsåldern och mannen i 70-årsåldern. Vid tillfället var mannen bekant med flickan genom sin dotter som var kompis med flickan.

Mannen har förnekat brott men medgett att han skickat samlagsbilden till flickan. Den hävdar han dock var avsedd för en annan person och att han skickade den fel. Vad gäller de kärleksförklaringar och meddelanden han har skickat till flickan, som innehöll både sexuella anspelningar och insinuationer, menar mannen att dessa var ”präglade av ömsesidighet och samtycke”, står att läsa i domen.

Detta har helt förnekats av flickan.

Köper inte mannans förklaring

Tingsrätten konstaterar att den 70-årige mannen ”löpande uttryckt starka känslor av romantisk och sexuell karaktär” riktade mot flickan, bland annat i direkt anslutning till att han skickade samlagsbilden.

Därför menar tingsrätten att det är uteslutet att bilden skickats till just henne av misstag. Man slår också fast att att det inte har förekommit någon form av samtycke i det som mannen påstår har varit en ”sexuell jargong” mellan de båda.

Tingsrätten finner mannen skyldig till sexuellt ofredande. Påföljden bestämdes till 60 dagsböter om 160 kronor. Mannen ska också betala 10 000 kronor i skadestånd till flickan.