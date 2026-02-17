VIBK föll stort i bottenmötet – läget allt tuffare i botten

Förhoppningarna om seger i ångestmötet mot bottenkollegan Sävsjö IBK var stora. Men Vimmerby IBK föll i stället stort i kvällens match, och läget under nedflyttningsstrecket blir bara allt tuffare.

Vimmerby IBK hade i kväll ett gyllene läge att kravla över nedflyttningsstrecket i innebandytvåan. Seger borta mot Sävsjö IBK, som låg på placeringen före VIBK precis ovanför strecket, hade räckt för att passera motståndarna. Men målmässigt var det aldrig nära, även om detta var långt ifrån den 8-2-match som slutsiffrorna skrevs till.

VIBK hamnade i uppförsbacke direkt. 1-0 till hemmalaget kom redan innan en minut var spelad, och drygt fem minuter senare låg 2-0 i nätet bakom VIBK-keepern.

Hugo Samuelsson reducerade till 2-1 i slutet av perioden, men detta skulle visa sig vara ett av få glädjeämnen för Vimmerby denna kväll.

"Skapar otroligt många chanser"

Sävsjö kontrade och hann sätta 3-1 innan pausvilan, 4-1 kom åtta minuter in i mittperioden och 5-1 satte hemmalaget i inledningen av den tredje perioden.

Ridå ner så klart.

Elias Travtjenko reducerade visserligen till 5-2 fem minuter in i perioden, men i takt med att VIBK gick hårdare framåt och jagade reducering kontrade hemmalaget in två snabba mål och gjorde ställningen till 7-2. Sävsjö hann även med att göra 8-2 innan de plågsamma 60 minuterna var över för Vimmerby IBK.

– Det kan låta konstigt, men vi gör många bra saker i den här matchen och skapar otroligt många chanser. De första 15 minuterna av matchen är inte bra från vår sida, men hela andra är jättebra och vi borde ha gjort minst tre-fyra mål där, säger VIBK-tränaren Alexander Pettersson.

– I den första perioden kommer vi fel defensivt och har problem med den här hallens stora ytor där vi blir både långa och passiva. Vi rättar till det i pausen och därefter är jag nöjd med försvarsspelet. Att de kontrar in några mål när vi går stenhårt framåt är inte mycket att säga om. De är skickliga där, samtidigt som vi har en hel del oflyt.

Nyckelspelaren fick kliva av

Nu återstår fem matcher att spela för Vimmerby och kanske är det Slätafly som man nu i stället får ta sikte på. Laget från Torsås ligger tre poäng före VIBK i serien men med likvärdig målskillnad och en match mer spelad. Men för att det överhuvudtaget ska vara möjligt så gäller det att Vimmerby börjar plocka sina poäng.

Nästa chans till det kommer på fredag då laget reser till Ingelstad för bortamatch mot tabellfemman.

– Vi samlades direkt efter kvällens match, och nu ser vi bara framåt. Vi har träning på torsdag och sedan match på fredag – allt fokus ligger på det. Det här är bara att släppa – vi har fortfarande allt i egna händer och kan bara påverka våra egna matcher. Än är det absolut ingen panik, säger Alexander Pettersson, som gav beröm till sin tredjekedja med Nils Danielsson, Hugo Karlsson och Jacob Passmark.

Noterbart är att nyckelspelaren Elliot Kronstrand fick kliva av redan i inledningen av matchen med skadekänning i en vad.