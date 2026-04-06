FOLKETS PRIS #2: Gett anrik lokal en renässans – nu kan Mikael vinna priset

Mikael Carlsson kan vinna det nya priset. Detta för renoveringen av lokstallet och satsningen på Vimmerby Spritfabrik.

Lokstallet i Vimmerby har fått en ordentlig renässans. Detta tack vare Vimmerby Spritfabrik och inte minst Mikael Carlsson. Nu kan han vinna det nya priset på Företagarnas gala i Vimmerby. – Vi är väldigt stolta över hur det har blivit, berättar han.

Allting började i Mikael Carlssons källare i Vimmerby där han tillsammans sonen Robin Carlsson och duon Mathias Lennström och Tobias Riberth började tillverka sin egen gin.

Efter ett tag fick Vimmerby Spritfabrik ögonen på det gamla lokstallet i Vimmerby, som av många hade börjat ses som en skamfläck. Ett drygt år tog det att genomföra den totala renoveringen och nu har spritfabrikens satsning blivit till ett besöksmål.

– Vi var tvungna att vara någonstans och lokstallet behövde någon ta hand om. Vi gjorde det och har försökt att renovera det varligt men ändå anpassat det till kraven för vår verksamhet, berättar Mikael Carlsson.

Många har förstås imponerats av förvandlingen.

– Vi är stolta över att det blivit den här verksamheten och stolta över att det inte står och förfaller längre. Vi har skapat en speciell, genuin känsla och är väldigt stolta över det här. Fastigheten hade väl till slut rivits annars, men vi har tyckt att det är roligt och nu har vi gjort i ordning hela tomten. Det ska vara trevligt hela vägen.

Gårdsförsäljningen en succé

Vimmerby Spritfabrik har numera sina produkter på Systembolagen i Vimmerby, Hultsfred, Kisa och Västervik. Den gångna sommaren började också en ny epok för dem när gårdsförsäljning blev tillåten.

Det har verkligen blivit en succé.

– Sedan går det att beställa på alla systembolag i hela Sverige. Kommunen var verkligen snabba när det gällde gårdsförsäljningen här och vi kunde börja redan en dag efter att lagen trädde i kraft. Hittills har vi haft 1 400 personer på provningar eller besök. Vi har precis rapporterat det till Folkhälsomyndigheten och redan vid nyåret var det över tusen, säger Mikael Carlsson.

Räknade ni med att det skulle bli så här?

– Nej, absolut inte. Vi har haft ännu fler förfrågningar också, men inte kunnat ha så mycket öppet. Vi har ju det här på sidan om.

Annons:

"Är en unik grej"

Nu är Mikael Carlsson, som även drivit RM Snickerier framgångsrikt i många år, nominerad till "Vimmerbyhjärtat – Folkets pris", som ska delas ut för första gången. I höstas såldes RM Snickerier till börsnoterade Inwido.

Att ha chans att vinna det här priset tycker han förstås är roligt.

– Det är kul att bli uppmärksammad, även om vi är flera bakom det här. Det finns många duktiga entreprenörer, så det här var både roligt och oväntat, säger han.

Vad tror du om chanserna att vinna?

– Det blir tufft. De övriga som är nominerade är också duktiga och det ska röstas om det. Jag vet egentligen inte, jag har inte hunnit fundera och visste inte ens att jag var nominerad förrän nyss. Jag kanske inte får någon röst, skojar Mikael Carlsson.

Blev du överraskad?

– Ja, jag visste ingenting. Jag hade läst att det skulle vara något nytt pris, men inte att jag skulle vara involverad. Det är spännande och det vi har gjort är väl en unik grej. Att renovera lokstallet och starta en spritfabrik är inte något man gör varje dag. Vad vi vet är det Vimmerbys första lagliga spritfabrik också, säger han och skrattar.