Stort intresse för gratismatchen – men blir det lapp på luckan?

1 750 åskådare var det på matchen mot IKO i söndags. Hur många blir det mot Östersund i kväll när det vankas gratismatch? Foto: Stefan Härnström

Det var utsålt i söndags när Vimmerby Hockey mötte IK Oskarshamn. På onsdagskvällen är det dags för gratismatch när Östersunds IK. Blir det lapp på luckan? – Vi borde vara där och nosa, säger vice ordförande Martina Bergqvist.

1 750 åskådare tar VBO Arena in. Så många var det på söndagens derbymatch mellan Vimmerby Hockey och IK Oskarshamn. Blir det fullsatt även på onsdagskvällen när Östersunds IK gästar?

Det är naturligtvis klubbens förhoppning eftersom det här är höstens gratismatch.

– Vi har 1 300 sålda just nu och det känns hoppfullt. Det är de sista två timmarna innan match som de flesta köper biljett, säger föreningens vice ordförande Martina Bergqvist.

Blir det fullt hus?

– Det är tveksamt om vi når 1 750, men 1 500 borde det bli. Vi borde vara nära och nosa på 1 750 ändå. Väder och vind kanske gör att några låser in sig, men ovädret ska väl inte komma förrän i natt. Det är inte så att Östersund kommer med 150 personer till sin bortaklack heller, men respekt för alla från Östersund som bokat biljett.

Så många företag är med

Vimmerby Hockey kallar detta för gratismatchen. Företag får kliva in med en krona – eller fler om man så vill – per åskådare. Totalt är det 360 enkronor och närmare 300 företag som är med på tåget.

– Det här är en viktig intäkt för oss och nästan så pass att det är lite avgörande för att vi ska klara vår budget. Det är jätteviktigt för oss att få ihop de här gratismatcherna och att företagen hänger på.

Vad säger du om intresset?

– Det är fantastiskt. Många sluter upp och hjälper verkligen till, såväl stora som små. Vissa går in med en krona och vissa större företag går in med fler kronor. Vi är otroligt tacksamma för alla som är med. Jag vill verkligen trycka på vikten av att företag och förening gör det här tillsammans. Vi har gjort ett fantastiskt jobb i föreningen och det är otroligt härligt och nog nästan lite unikt i en så pass liten stad att så många företag är så framåt. Det är viktigt för oss på många sätt att vara kvar i Hockeyallsvenskan och det förstår många och hakar därför på.

Annons:

Har sju hemmamatcher i januari

I januari, när Vimmerby har smått osannolika sju hemmamatcher, kommer det också bli en gratismatch. Den gången är det den 16 januari mot Västerås och då blir det lite mer inriktat mot privatpersoner.

– Vi hoppas få med ytterligare 150 företag till den matchen och går då lite bredare med privatpersoner också. Så vi kommer ha två gratismatcher den här säsongen.

Just januari, som brukar beskrivas som svenskens fattigaste efter digra julbord och alldeles för många julklappar, kommer VH försöka skapa mer händelser kring matcherna.

– Folk kommer vilja gå på hockey. Vi ska göra allt vi kan för att det ska vara värt att gå på hemmamatcherna och man ska få lite mer för det. Det kommer ske många happenings och vi kommer också ha en del rabatter och sådär. Nästa vecka kommer vi släppa mer om det, säger Martina Bergqvist.