Vimmerby Hockey går ut med en uppmaning till vårdnadshavare och ledare i föreningen efter helgens olaga intrång samt att personer som inte har träning eller match rör sig i korridorer i ishallen.

– Det vi har som uppmaning är att få lite lugn, säger Martina Bergqvist, vice ordförande i Vimmerby Hockey.

Till följd av helgens nattliga händelse med att en eller flera personer tog sig ut på isen i VBO Arena i Vimmerby går Vimmerby Hockey ut med ett uppmaningsmejl till vårdnadshavare och ledare i föreningen.

Natten mellan lördag och söndag tog sig någon eller några personer in i VBO Arena i Vimmerby, troligtvis genom ett öppet fönster. Det var på söndagsmorgonen som vaktmästarna noterade att det var leriga fotavtryck på isen.

Vimmerby kommun har gjort en polisanmälan om olaga intrång och Vimmerby Hockey vänder sig till vårdnadshavare och ledare i föreningen att hemma prata med sina barn och ungdomar om vikten av en trygg ishall och att det inte är tillåtet att ta sig in när ishallen är stängd.

– Anledningen till mejlet är att det har varit olaga intrång i ishallen under natten mellan lördag och söndag. Vi vet inte vilka det är och varför de har varit där. Vad vi kan se så är det inget som är stulet. Vi vet inte om det är VH-ungdomar som har gjort det olaga intrånget. Om man har sett något, vet något eller hört något får man gärna meddela oss. Vi vill gärna få ett slut på det, säger Martina Bergqvist i Vimmerby Hockeys styrelse.

"Lite för mycket spring"

Klubben trycker även på att de ser tendenser i ishallen som inte är okej. Det handlar om att barn och ungdomar som inte har träning eller match rör sig i korridorerna i anslutning till omklädningsrummen.

– Det är lite för mycket spring och personer som kanske inte spelar hockey rör sig i korridorerna. Det är en uppmaning om att prata med era barn och ungdomar hemma om att vi inte är i korridorer och springer om vi inte har där att göra, säger Martina Bergqvist.

Hur ser problematiken ut?

– Vi upplever att personer rör sig i korridorerna även när man inte har träning, vilket gör att det blir stökigt. Vi har en ganska liten hall med små utrymmen att vara på. Om tre lag är i träning och tio personer som inte tränar och av någon anledning håller till i korridorerna räcker det för att det ska skapa otrygghet.

Vad hoppas du att mejlet till vårdnadshavare och föreningsledare ska leda till?

– Lite lugn och att vi som vårdnadshavare pratar med våra barn och ungdomar om att sköta sig och ta hand om sina intressen. Det är en allmän uppmaning i attityd och att vi tänker till som vuxna. Var är våra barn på kvällar och nätter? Har vi koll på var de är? Det handlar om att ta det vuxna ansvaret i det. Vi vill på det här sättet visa att det inte är okej för oss längre.

Ytterligare säkerhetsåtgärder

Martina Bergqvist berättar att det blir ytterligare säkerhetsåtgärder kring in- och utpassering i ishallen inom kort.

– Tanken från kommunens sida är att det blir andra lås uppe i ishallen och det gör att vi säkerställer lite mer vilka som rör sig i våra lokaler. Alla yttre lås ska bytas ut och det blir lås där man ser vem som går in och ut i lokalerna.

Kommunen har tagit beslut på att dörren på baksidan ska vara låst. Låsen är inköpta och ska bytas ut under december månad.

– Ishallen kommer vara låst på baksidan och man får gå in via framsidan. Vi får lite mer koll på vilka som tar sig in i våra lokaler och det känns bra. På baksidan kommer bara behöriga ta sig in och det kommer inte bli samma spring som det har varit tidigare.