VSGF värvar australiensisk back: "Spelare man älskar att ha i sitt lag"

Virserums SGF har gjort klart med ett intressant nyförvärv till kommande säsong. Den 26-årige backen Darcy Flanagan, med både australiensiskt och brittiskt medborgarskap, är klar för division 3-klubben.

Virserums SGF skriver att Darcy Flanagan just nu spelar hockey med Adelaide Adrenaline i den australiensiska högstaligan.

"Vi ser fram emot din ankomst, men först önskar vi honom lycka till i jakten på mästerskapet i Australien", skriver VSGF på sina sociala medier.

Darcy Flanagan är 26 år gammal, född i Melbourne i Australien och har även brittiskt medborgarskap. Som hockeyspelare beskrivs han som en fysisk back som gillar att komma in under skinnet på motståndaren. Hans största styrkor är fysiska spelet, skridskoåkningen och spelsinnet.

"Riktigt kul att vi har kunnat knyta till oss Darcy. Jag känner honom sedan innan och det är en spelare man hatar att möta men älskar att ha i sitt lag. Han är riktigt oöm i sitt spel och älskar när de hettar till. En smart spelskicklig back som kan spela alla spelformer. Han har bra erfarenhet av proffsligor och har även spelat många säsonger i Sverige så det blir ingen vidare omställning för honom. Det ska bli väldigt kul och se honom i vår miljö kommande säsong. Helt klart en spelare som är underhållande för publiken", säger sportchefen och tränaren Wictor Holmberg i en kommentar till klubbens sociala medier.