Caderoth tycker laget tar steg – hyllar Vimmerby som stad

Arvid Caderoth trivs utmärkt i Vimmerby så här långt. Foto: Simon Henriksson

Arvid Caderoth är ett av Vimmerbys hajpade nyförvärv. Mot Sparta Sarpsborg blev det två mål och en assist för centern. – Vi har bra rotation i anfallszon, säger han om den egna kedjan.

Nyförvärvet med många år över i Nordamerika förväntas vara en bärande spelare för Vimmerby Hockey den här säsongen. Han har fått en fin start på försäsongen och var inblandad i tre av fyra mål i 4-2-segern mot norska Sparta Sarpsborg.

– Det känns bra. Det är kul att vara här och kul att vara på isen. Det är enkelt att spela med Fornåå (Filip Fornåå Svensson) och Colson (Gengenbach). Vi får bra rotation i anfallszon, säger Arvid Caderoth.

Hans liksom resten av laget gick dock ned sig rejält efter öppningsperioden.

– I första åker vi skridskor, hittar rätt i forechecken och spelar som ett lag. I andra och tredje känns vi lite trötta, slarvar och vinner inte puckar. Vi är inte nöjda med det.

Gick det för lätt i första så det smög in sig lite i huvudet?

– Det får man inte hoppas, men lite så kanske det var. Samtidigt kom de upp starkare i andra perioden och utmanade oss mer i skridskoåkningen.

"Kroppen lite nedbruten"

Han tycker ändå att laget tagit stora steg den här veckan jämfört med försäsongspremiären mot IK Oskarshamn.

– Det var mer individuellt då. Framför allt mot Kalmar var vi mer av ett lag och det såg mycket bättre ut. I första i dag såg det också bättre ut. Vi ser starkare ut och spelar mer efter systemet. Det är en förväntan som byggs upp och nu vill man börja spela riktiga matcher om poäng. Samtidigt är kroppen lite nedbruten just nu, men det är så det ska vara.

Kan det också spela in?

– Lite kanske. Vi kan göra det bättre, men det sitter nog lite i huvudet och kanske gick det för lätt i första.

Ni ska vara en bärande kedja. Blir det en press känner du?

– Nej, det är mer att man bygger upp förväntningar på sig själv, att man vill bidra och vara en positiv faktor. Själva poängen spelar mindre roll om vi vinner och spelar bra.

Åker hem till Göteborg

Arvid Caderoth trivs väldigt bra i Vimmerby hittills.

– Det är över förväntan. Det är en väldigt mysig och trevlig stad måste jag säga. Alla hälsar och det är bra boende. Det märks att det är mycket som kretsar runt hockeyn här.

När vår tidning intervjuar Caderoth vid 22-tiden står han med en energidryck.

Ska du inte sova i natt?

– Haha, nej, jag ska faktiskt köra hem till Göteborg. Jag behöver den.