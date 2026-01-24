Caderoth klev av efter smäll mot Björklöven – ger lugnande besked

Arvid Caderoth fick en smäll i slutminuterna mot Björklöven och linkade ut till båset. Efteråt haltade centern – men gav lugnande besked. – Det ska vara lugnt. Jag fick en tackling och försökte hoppa undan, men det är ingen fara, säger han.

Arvid Caderoth var nöjd med Vimmerby Hockeys insats i de två första perioderna mot serieledaren Björklöven. Då var ställningen oavgjord, 1-1, efter att VH kvitterat i powerplay genom Filip Fornåå Svensson.

– Vi står upp ganska bra första 40 minuterna tycker jag. Vi har ändrat lite i powerplay för att få till mer skott och skymning på mål och det känns bra. I kväll spelade vi sisådär men när vi väl fick lägen var vi farliga. Björklöven är aggressiva i sitt boxplay och sätter hög press över hela isen, det gäller att vi har en lösning på det på onsdag, säger Caderoth.

"Ger dem lite för mycket"

Tidigt i den tredje perioden satte gästande serieledaren 1-2 i powerplay och sedan var det god natt för Vimmerby Hockey som släppte in ytterligare två baklängesmål innan slutsignalen ljöd.

– Vi vet att det är ett skickligt lag men ger dem lite för mycket sista 20 minuterna. De får ett snabbt mål i powerplay och vi lyckas inte riktigt stänga ner dem.

Hur var det att spela match bara dagen efter förlusten mot Almtuna?

– Det är klart man känner lite i kroppen. Jag tycker att det är kul med back-to-back, man får lite extra tändning. Man är lite trött men det ska inte påverka.