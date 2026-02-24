Sportchefen om tappet av centern: "Vetat om det ganska länge"

Att Arvid Caderoth skulle lämna Vimmerby Hockey efter säsongen var väntat, enligt sportchefen Pelle Johansson. Foto: Ossian Mathiasson

Arvid Caderoth uppges vara överens med Modo. Vimmerby Hockeys sportchef Pelle Johansson är inte förvånad över uppgifterna. – Vi har vetat om ganska länge att Arvid är förlorad för oss. Det är inga konstigheter, säger han.

Arvid Caderoth har svarat för elva poäng på 45 matcher för Vimmerby Hockey den här säsongen. Men nästa säsong kommer den kraftfulle centern representera Modo Hockey, enligt uppgifter till Expressen.

Själv vill 25-åringen helst inte uttala sig om situationen.

– Det är ingenting som jag vill kommentera nu. Jag har fullt fokus på den här säsongen och vill avsluta den så bra som möjligt, säger han.

Är du nöjd med din egen säsong så här långt?

– Både ja och nej. Produktionsmässigt hade jag velat bidra mer och det har satt sig lite på självförtroendet att det blivit så få mål framåt. Men jag tycker att jag har gjort det bra defensivt.

"Svårt att behålla"

Enligt sportchefen Pelle Johansson är beskedet om en ny klubbadress för centern väntat.

– Vi har vetat om det ganska länge, sen vart han landar in är oklart. Det är lite med de här premisserna man går in med en sådan värvning och man förstår någonstans att det kommer vara svårt för oss att behålla en sådan spelare.

Några nya kontraktsförlängningar är inte på gång, enligt sportchefen.

– Det är lite på paus just nu och det är inte kopplat till tabelläget utan mer det osäkra läget kring tv-avtalet som har dragit ut på tiden ofantligt mycket.