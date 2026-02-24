Uppgifter: VH-centern överens med Modo till nästa säsong

Arvid Caderoth uppges vara överens med Modo om en övergång till nästa säsong. Foto: Rickard Johnston

Arvid Caderoth har spelat en nyckelroll i Vimmerby Hockey, men till nästa säsong ser den fysiske och defensivt skicklige centern ut att vara förlorad. Enligt uppgifter till Expressen ska han vara överens med Modo.

Arvid Caderoth värvades till Vimmerby Hockey från Frederikshavn inför säsongen och har fått stort förtroende.

Även om poängproduktionen lämnat en del i övrigt att önska har han genomgående visat upp en stark defensiv och varit en viktig kugge som toppcenter.

Nu uppger Expressen att Caderoth är överens med Modo till nästa säsong. Sportchefen Henrik Gradin är dock fåordig kring uppgifterna.

– Det vet jag ingenting om, så det har jag inga kommentarer till, säger Gradin till Expressen.