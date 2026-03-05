Caderoth hyllar lagkamraterna: "En fantastisk grupp vi har där inne"

Arvid Caderoth plockades in för att hjälpa Vimmerby Hockey till nästa nivå. Facit? Förnyat allsvenskt kontrakt utan kvalspel. "Det är en glädje i kombination med lättnad", säger centern. Foto: Ossian Mathiasson

Arvid Caderoth var en av Vimmerby Hockeys prestigevärvningar inför säsongen. Nu är klubbens allsvenska kontrakt förnyat och göteborgaren känner glädje och stolthet.

När Vimmerby Hockey presenterade Arvid Caderoth i maj skrev klubben att det är en lojal lagspelare med internationell rutin, stark defensiv och en förmåga att leda laget på och utanför isen.

För Vimmerby markerade värvningen nästa steg och just det steget tog Arvid Caderoth med i laget.

Vimmerby håller sig kvar i Hockeyallsvenskan och slipper ett ångestfyllt negativt kval efter grundseriens slut.

– Det är en glädje i kombination med lättnad. Det känns väldigt skönt och väldigt kul att få göra det på hemmaplan och inför fansen. Jag tycker att vi har haft mycket bra stöd i slutet av säsongen, säger Arvid Caderoth.

Vad är förklaringen till att Vimmerby fixar nytt kontrakt?

– Jag skulle säga gruppen. Jag vet att vi låg lite bakom Västerås när de vann mot AIK med 5–1 för ett tag sedan och då gick vi samman i gruppen och sa att vi bara ska lösa detta. Efter det tycker jag att gruppen har gjort en sån jäkla insats. Det är så otroligt kul.

"En helt fantastisk grupp"

Vimmerby visar återigen att de är starka i avgörande lägen och reder ut ett pressat läge.

Vad kan du säga om styrkan som finns i gruppen?

– Det är styrkan från spelare, ledare till styrelsen och fansen. Första dagen man kom hit så kände man sig välkommen och det har varit en otroligt rolig säsong med alla inblandade. Det har varit något speciellt som man inte har varit med om tidigare, men så otroligt kul. Det är en helt fantastisk grupp vi har där inne. Det är riktigt kul.

Hur var dagens match med att fokusera på det man ska göra ute på isen och samtidigt ha ett öga på vad som händer i Dalarna?

– Det var svårt. Jag bestämde mig inför matchen att jag inte ville kolla på deras match eller se resultatet. Jag ville spela den bästa match jag kunde. Man blev lite passiv när det stod 1–1 och man ville ha med sig den poängen oavsett vad som hände.

Hade du koll på att Västerås hade hämtat upp 0–2 till 2–2?

– Jag visste faktiskt inte att det stod 2–2 i matchen. Jag försökte fråga, men jag fick inget svar inför förlängningen med vad vi behövde göra. När jublet från läktaren bröt ut fattade man att det säkert var klart och då fick vi svar från ledarstaben om att det var klart.

"Otrolig glädje och lättnad"

Det var precis före förlängningens start som jublet över ett nytt allsvenskt kontrakt utbröt i VH-båset.

– Det var otrolig glädje och lättnad. Oavsett läge vet man att det hade varit svårt att åka till Troja och behöva ta poäng. Det hade varit intressant och en tuff match. Det var väldigt skönt att vi löste det på hemmaplan. Jag tycker att fansen har gjort ett strålande jobb här på slutet och samlat upp när vi verkligen har behövt dem. Det är otroligt kul.

Hur blir firandet nu?

– Vi kommer nog fira lite lugnt i kväll för att vi har match på fredag. Jag tror att det är något som väntar på lördag.

"Inte den som ska göra mest poäng"

Ingenting talar för att Arvid Caderoth blir kvar i Vimmerby utan han ryktas vara klar för MoDo. Det är inget som huvudpersonen själv vill kommentera.

– Det har jag ingen kommentar om just nu. Jag vill fira med grabbarna och tycker att vi har gjort en fantastisk säsong här.

Hur vill du beskriva din säsong här i Vimmerby?

– Jag tycker att det har varit både upp och ner. Jag gillar den stora isen med att kunna driva pucken, sedan har det varit svårt med poängproduktionen. Den har varit sisådär. Jag har fått bra stöd från mina tränare och grabbarna där inne har varit fantastiska.

Blev säsongen som du hade förväntat dig?

– Det är väl lite den här förväntan jag har på mig själv och jag tror att klubben hade den också. Jag är inte den som ska göra mest poäng utan jag ska vara en tvåvägscenter som ska kunna bidra med ledarskap. Det tycker jag att jag har gjort bra. Sedan hade man såklart önskat att göra mer mål och det är något som alla hockeyspelare vill. Jag är nöjd med säsongen och tycker att det är så jäkla skönt att vi har klarat kontraktet.