06 oktober 2025
JUST NU: NY BACK LÄMNAR VIMMERBY HOCKEY

Filip Persson lämnar Vimmerby Hockey. Foto: Rickard Johnston

ISHOCKEY 06 oktober 2025 13.07

Alex Murray försvann förra helgen. Nu försvinner ännu en back. Det rör sig om Filip Persson.

Backen Filip Persson plockade Vimmerby Hockey in från hockeyettan-laget Halmstad Hammers inför säsongen. Speltiden för backen har varit begränsad och under måndagen vid lunchtid meddelar VH att backen valt att avsluta sitt kontrakt med klubben.

"Klubben har godkänt hans önskan och avtalet avslutas med omedelbar verkan. Tack för din tid i klubben, Filip! Vi önskar dig stort lycka till framåt i karriären", skriver VH.

I Vimmerbytröjan blev det tre framträdanden i Hockeyallsvenskan. Poängen har uteblivit och istiden har, även de matcher Persson varit ombytt, varit skral.

Filip Persson har redan gjort klart med en ny klubbadress. Det rör sig om danska Frederikshavn White Hawks. 

Vår tidning avser att inom kort återkomma med kommentarer från både Persson själv och sportchefen Pelle Johansson.

